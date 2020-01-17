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Чи безпечно купувати несезонні "нітратні" овочі: пояснення Уляни Супрун

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Чи безпечно купувати несезонні овочі / Unsplash

Уляна Супрун розповіла, чи безпечно купувати несезонні овочі – до прикладу, взимку це помідори, яблука, огірки тощо . На думку ексміністерки МОЗу, рівень і шкода нітратів значно перебільшені.

Супрун з посиланням на медичний подкаст "Температура нормальна" наголосила, що варто харчуватися різноманітно, не обмежувати себе в раціоні навіть взимку – "не боятися нітратних помідорів, завезених огірків і ГМОшних яблук".

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Ексміністерка МОЗу погодилася з тим, що у несезонних овочах і фруктах більше нітратів, але у маленьких кількостях вони шкоди не матимуть. Для отримання шкідливої концентрації нітратів треба їсти продукти в надзвичайно великій кількості. 

 
Уляна Супрун
“Це правда, що в овочах та фруктах, які вирощували не в сезон, більше нітратів. Але це ще не робить салат з помідорів та огірків взимку небезпечним. Рівень і шкода від нітратів і в зимових огірках, і в ранніх кавунах, перебільшені. Бідний раціон набагато більш шкідливий для здоров’я, ніж яблуко з супермаркету. Тільки не забувайте ретельно мити всі овочі, фрукти й зелень вдома".

"Нітратні" овочі і БАДи: що обрати

Продажі біологічно-активних добавок зростають щороку по всьому світу. У 2018 році ринок БАДів становив майже 124 мільярдів доларів, а у 2023 році він складе понад 205 мільярдів доларів. Однак Супрун наголошує, що для здорових людей найбільш ефективне джерело вітамінів – це збалансоване харчування, а не вітаміни чи добавки з аптеки. Відтак навіть взимку не варто обмежуватися лише сезонними овочами та фруктами.

Чи безпечно купувати несезонні овочі
​Несезонні овочі купувати безпечно / Unsplash

Овочі та фрукти "вже не ті"? 

Часто можна почути слова літніх людей: "Сучасні овочі і фрукти вже не ті". За словами Супрун, раніше були інші сорти і смакова гамма, відтак ці зміни природні і не впливають на кількість корисних складових у рослинах.

"Смак змінюється – загальний стан рослин залишається приблизно однаковим. А чи буде користь з тої капусти, яку ви з’їсте, впливає більше не сорт, а умови вирощування, ґрунт та умови зберігання", – написала ексміністерка МОЗу і додала, що вживання овочів й фруктів сирими не гарантує, що так краще засвояться всі вітаміни.

Чи безпечно купувати несезонні овочі
​Несезонні овочі купувати безпечно / Unsplash

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Уляна Супрун Здорове харчування
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