Чи безпечно народжувати вдома

Пологи – хоч і природний процес, але дуже непередбачуваний. Народжувати в пологовому будинку безпечніше, бо в ньому є все необхідне для запобігання ускладнень і порятунку життя жінки й новонародженого.

Народжувати вдома може бути безпечно, якщо жінка перебуває в групі низького ризику, і у неї немає серйозних медичних діагнозів, наприклад, діабету або проблем зі згортанням крові.

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Навіть якщо зі здоров'ям і вагітністю все в порядку, пологи не завжди проходять саме так, як уявляє собі жінка. Затяжні пологи, невідповідність розмірів тазу з розмірами плоду, випадання пуповини, кровотеча – все це ускладнення, які розвиваються або стають очевидними тільки під час пологів.



Безпечніше народжувати в лікарні

Приблизно у кожної 12-ї жінки під час пологів щось йде не так. Наприклад, води відійшли, перейми є, а шийка матки не розкривається. Або перейми стають занадто слабкими, і родова діяльність припиняється. Буває навпаки – пологи стають занадто швидкими.

Будь-яке відхилення від нормальної тривалості пологів також може привести до ускладнень. Стрімкі пологи призводять до відшарування плаценти, травм шийки матки, піхви або промежини. У третині випадків відшарування плаценти супроводжується сильною кровотечею.

З кровотечею під час або після пологів стикається приблизно кожна 91 жінка. Іноді зупинити його можна тільки хірургічним шляхом – розкривши черевну порожнину і перетиснувши судини. Провести таку операцію в домашніх умовах неможливо, а шансів встигнути довезти жінку до найближчої лікарні небагато. 830 жінок помирають у світі кожен день від причин, яких можна було уникнути, пов'язаних з вагітністю та пологами.

У пологах може постраждати не тільки жінка, але і дитина. Вона може наковтатися навколоплідних вод в утробі, постраждати через травму або нестачі кисню в процесі пологів. У таких випадках може знадобитися спеціальна медична допомога і первинна реанімація.

Якщо щось піде не так, неонатолог проведе заходи з порятунку немовляти. У домашніх пологах неонатолога швидше за все не буде, і в разі чого дитині не буде кому допомогти.

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