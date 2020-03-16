Чи безпечно замовляти їжу доставкою при пандемії коронавірусу: пояснення Супрун

У багатьох українських містах закривають всі громадські заклади, за винятком продуктових і господарських магазинів та аптек. Відтак актуальними стали сервіси з доставки їжі та продуктів додому, але чи безпечні вони – пояснює Супрун.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун підготувала поради, як зробити доставку їжі безпечною.

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Людям, що доставляють їжу, варто залишати її біля дверей, а не заносити безпосередньо у квартиру чи будинок або передавати прямо в руки. Це практика називається "contact-free delivery", і її вже запровадили багато іноземних компаній.

а не заносити безпосередньо у квартиру чи будинок або передавати прямо в руки. Це практика називається "contact-free delivery", і її вже запровадили багато іноземних компаній. Користуйтеся безготівковими формами оплати якомога більше, аби зменшити контакт з грошима.

якомога більше, аби зменшити контакт з грошима. Компаніям, що займаються доставкою, треба забезпечити своїх співробітників спиртовмісними антисептиками у достатній кількості. Кур’єри повинні мати можливість користуватися цими засобами у потрібній кількості.

Кур’єри повинні мати можливість користуватися цими засобами у потрібній кількості. Якщо ви отримуєте доставку, обов’язково опісля того, як взяли пакунок, ретельно помийте руки. Після відкриття пакунку також. Тобто це варто робити після кожного контакту. Якщо це їжа, не забудьте помити ретельно руки перед її споживанням.

Супрун висловила сподівання, що компанії, які займаються доставкою, будуть відповідальними і свідомими не лише стосовно якості сервісу, але й здоров’я та добробуту своїх співробітників.

"Адже поки всі ізолюються вдома, вони йдуть на досить великі ризики для свого здоров’я та здоров’я своїх близьких, аби працювати і заробляти гроші. Для деяких співробітників, доставка — це єдине джерело доходу. Тому важливо, аби в разі хвороби, вони мали реальну можливість залишитися вдома, а не йшли хворими на роботу" — додала ексголова МОЗ.

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