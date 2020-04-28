Чи безпечно здавати кров під час пандемії COVID-19: пояснення Супрун

Через карантин внаслідок поширення коронавірусу в Україні виник брак донорської крові. Однак, хірургічні операції, аварії та хвороби нікуди не зникли, а потреба в донорській крові зросла.

Що важливо знати про донорство у час пандемії, розповіла Уляна Супрун та закликала людей, що почуваються добре, зробити хорошу справу, яка врятує комусь життя, — стати донором.

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Чи є небезпека передачі вірусу SARS-CoV-2 через кров?

Наразі немає доказів ймовірності передачі збудника коронавірусної інфекції через кров чи компоненти крові.

Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide повідомляють, що люди не ризикують інфікуватися через процес донорства чи переливання крові, адже респіраторні віруси не передаються таким шляхом.

FDA також повідомило, що досі не було зафіксовано жодного випадку чи підозри донорської передачі інших коронавірусів SARS-CoV та MERS-CoV.

Кров продовжують здавати донори по всьому світу, але з дотриманням обов'язкових правил безпеки.

Варто діяти за таким алгоритмом:

перевіряти температуру тіла до здачі крові;

запитувати донорів про те, чи є у них або їхніх родичів симптоми респіраторного захворювання;

телефонувати донорам та їхнім родичам після здачі крові та запитували про їхнє самопочуття і наявність симптомів;

якщо виникли певні проблеми, донацію крові слід відкликати.



Через донорську кров коронавірус не передається / Фото Pixabay

Важливо! CDC, Червоний хрест та NHS Blood закликали здорових людей здавати кров, а також повідомили про додаткові заходи безпеки.

Необхідні заходи безпеки:

посилена дезінфекція та очищення поверхонь;

використання засобів індивідуального захисту усіма працівниками центрів крові;

збереження соціальної дистанції щонайменше у 2 метри під час донації та у приміщеннях для очікування;

планування візитів донорів у визначений час, аби уникнути скупчення людей;

Якщо ви вирішили стати донором, наразі в Україні працюють такі донорські ініціативи:

Донорський проект "Zdai Blood" (направляють донорів в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Київський міський центр крові, Національний інститут раку). Среды_в_охматдете (направляють донорів в ОХМАТДИТ та Інститут Амосова). ДонорUA – працюють по всій Україні.

Також слід пам'ятати, що при наявності будь-яких симптомів застуди або якщо у вас був візит за кордон впродовж останнього місяця, вам не можна бути донором,

– зауважила пані Уляна.

Зокрема, не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість) та якщо нещодавно хворіли на інфекційні захворювання.

Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу

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