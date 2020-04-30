Чи буде коронавірус сезонним захворюванням: відповідь МОЗ
Український головний санітарний лікар вважає, що коронавірус стане циклічним захворюванням, як і інші ГРВІ. Але спрогнозувати наразі агресивність інфекції складно, адже вірус мутує.
Про це санлікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.
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За словами Ляшка, епідсезон коронавірусу нового типу, ймовірно, триватиме з жовтня до травня, тобто з осені до весни.
Також Ляшко додав, що має надію, що з часом вірус буде слабшати, зокрема, як це було з попередніми спалахами SARS. Разом з тим, вірус мутує, передбачити чи послабне він, чи ж навпаки стане сильнішим – складно.
Низка міжнародних фахівців теж вважають, що повністю зупинити поширення коронавірусу людству вже не вдасться. Адже, боротьба ускладнюється безсимптомними випадками інфікування.
Важливо! Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони людей. Понад 983 тисячі інфікованих – одужали, 227 тисяч хворих померли. Низка країн вже почали полегшувати обмежувальні карантинні заходи.
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Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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