Чи буде коронавірус сезонним захворюванням: відповідь МОЗ

Український головний санітарний лікар вважає, що коронавірус стане циклічним захворюванням, як і інші ГРВІ. Але спрогнозувати наразі агресивність інфекції складно, адже вірус мутує.

Про це санлікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

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За словами Ляшка, епідсезон коронавірусу нового типу, ймовірно, триватиме з жовтня до травня, тобто з осені до весни.

Віктор Ляшко “Я, як експерт, думаю, що це буде циклічне захворювання, як і інші ГРВІ. Епідсезон для нього з жовтня до травня, тобто з осені до весни”.

Також Ляшко додав, що має надію, що з часом вірус буде слабшати, зокрема, як це було з попередніми спалахами SARS. Разом з тим, вірус мутує, передбачити чи послабне він, чи ж навпаки стане сильнішим – складно.

Віктор Ляшко “Два його попередники зреалізували свій пандемічний потенціал і послабшали набагато раніше, навіть не дійшовши до Європи. Цей дійшов і навіть викликав світову пандемію. Він може слабшати, але так само може стати агресивнішим. Це питання мутації вірусу. Наперед передбачити неможливо”.

Низка міжнародних фахівців теж вважають, що повністю зупинити поширення коронавірусу людству вже не вдасться. Адже, боротьба ускладнюється безсимптомними випадками інфікування.

Важливо! Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони людей. Понад 983 тисячі інфікованих – одужали, 227 тисяч хворих померли. Низка країн вже почали полегшувати обмежувальні карантинні заходи.

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Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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