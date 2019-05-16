Чи буває у жінок залежність від порнографії: відповідь сексолога

Психіатри та сексологи й досі дискутують про те, чи існує залежність від перегляду порнографії в принципі та чи завдає вона шкоди сексуальному життю.

Але коли ми говоримо про залежність від порнографії (порнофілія), то найперше уявляємо чоловіка, а не жінку.

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Насправді ж, за словами сексолога Ольги Василенко, жінки не далеко пішли від чоловіків.

Це міф, що для жінок секс – це лише любов, а чоловіки брудні хтиві тварини.

1. Жінки дивляться порно. Не всі, але більшість.

2. Жінки люблять не лише ніжний секс, а і його різновиди, зокрема, гей-порно.

3. Жінки є хитрішими. Вони, якщо і дивляться порно, то в сексі рідко відмовляють чоловікові. Вони імітують оргазм і чоловік навіть не здогадується, що вона не отримує задоволення з ним у ліжку.

Деяким взагалі байдуже на оргазм жінки. Сексолог зазначає: навіть якщо чоловік дізнається, малоймовірно, що його це обурить.

4. Жінки теж можуть бути залежними від порно і звикають до такого сценарію

Яскрава картинка = швидке збудження = підвищена чутливість клітора на фоні образів з фільму = швидкий оргазм. В житті все це встигнути за п'ять хвилин – неможливо.

Сценарій у житті значно відрізняється – картинка не така яскрава, та й всі недоліки тіла видно, запахи відволікають, про дітей у сусідній кімнаті потрібно подумати. У порно люди спостерігають за дійством, а у житті потрібно брати участь самому.

Це не означає, що від порно потрібно всім відмовитися. Якщо негативного впливу від перегляду дорослих фільмів немає, то сексолог не бачить нічого поганого у перегляді порно. А в інших випадках з залежність потрібно боротися. Можна спробувати зробити це самостійно.

Як позбутися залежності від порнографії

Припинити дивитися порно.

Навчитися себе задовольняти під свої фантазії.

Навчитися підключати свої фантазії під час сексу і відчувати оргазм.

Не варто забувати про стимуляцію клітора, приділяйте йому належну увагу.

Якщо у вас не вийшло, тоді варто звернутися до сексолога для розв'язання цієї проблеми.

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