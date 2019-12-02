Чи дійсно відмова від соцмереж робить нас щасливішими: дослідження

Відмовитися від соцмереж на певний період часу, обмежити час, який проводите в інтернеті задля психоемоційного здоров’я – такі заклики нині є поширеними. Вважається, що ґаджети і соцмережі перевантажують наш мозок, а відтак, слід встановлювати певні обмеження та детокси. Однак, чи правда це допомагає?

Нові дослідження опубліковані в Media Psychology, свідчать, що подібні хитрощі щодо обмеження часу в соцмережах – безглузді.

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Вчені довели, що відмова від соцмереж ніяк не впливає на якість нашого життя та не робить нас щасливішими.

Попередні роботи, які досліджували зв’язок щастя з часом проведеним за екранами, були обмеженими, адже не було встановлено порядку дій: що було першим – часте використання соцмереж чи погане ментальне самопочуття.

Тобто, якщо часте використання соцмереж призводило до поганого самопочуття, чи повинні ми виключати ймовірність того, що нещасливі люди просто сидять в соцмережах більше?



Ймовірно, тривале перебування у соцмережах є вказівкою про проблеми в реальному житті

Вчені вирішили перевірити, що буде, якщо група добровольців активно уникатиме соцмереж.

Вони розділили учасників на 5 груп: перші чотири продовжили використовувати соцмережі: Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram – як і раніше, а п’ята група утрималася від діджиталу на періоди 7, 14, 21 і 28 днів.

В кінці кожного періоду учасники повинні були записувати дані про те, як вони проводили час, а також відповідали на питання щодо якості життя.

Вчені виявили, що значних ефектів від діджитал-детоксу не було. Однак, якщо ви відчуваєте, що особисто вам без ґаджетів краще – супер, дотримуйтеся системи, яку налагодили.

І якщо вам здається, що ви нещасливі, краще домовитися про візит до психотерапевта, а не винити в цьому соцмережі.

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