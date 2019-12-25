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Чи допомагає солодке покращити настрій

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Багато людей підіймають собі настрій солодощами, бо вважають, що цукерки, тістечка, мандаринки допоможуть почуватися краще. Втім, чи насправді це так?

Дослідження вчених з Університету Канзасу свідчить про те, що раціон із високим вмістом цукру може погіршити симптоми депресії.

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Відтак, якщо ви і без того почуваєтеся не дуже, то солодке може тільки погіршити тривожні симптоми.

Вчені кажуть, хоч у разі пригніченого стану в нас і виникає бажання потішити себе солодким, не варто піддаватися цій спокусі.

Продукти, які містять юагато цукру на короткий час здатні підвищувати настрій, але у високих дозах навпаки згубно впливають на настрій людини, та навіть можуть спричиняти депресію,
– зазначили вчені.

За такою ж схемою фахівці критикують вживання алкоголю. 

Досмлідники встановили, що коли ми випиваємо, аби заспокоїтися, то робимо тільки гірше.

Відтак, замість алкоголю та солодощів вчені рекомендують додавати в раціон достатню кількість омега-3 та рослинних продуктів, які, навпаки, зменшують симптоми депресії.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Психологія Депресія Здорове харчування
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