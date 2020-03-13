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Чи допоможуть ліки проти високого тиску боротися з коронавірусом

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Ліки проти високого тиску, як терапія проти коронавірусу / Unsplash

Чи можуть ліки проти високого тиску бути профілактичними ліками проти коронавірусу. Та чому на них покладають надії медики.

Про те, чому ліки проти високого тиску вважають ймовірною терапією коронавірусу, розповів директор інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі одного з телеканалів.

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За словами Комісаренка, однією з гіпотез, чому діти мало хворіють на коронавірус є те, що в клітинах їхнього епітелію є мало ензиму.

Ензим або ферменти – це органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах.

Як вірус потрапляє в організм?

Протеїни відщеплюють від шипа вірусу певну частину і тоді вірус входить в клітину. Відтак, саме ензим допомагає вірусу потрапити в клітини. 

То чи ефективні ліки проти високого тиску?

Ні вони не будуть ефективними. Зараз пробують розробити ліки, які будуть містити молекули, які власне перешкоджатимуть потраплянню вірусу в клітини організму, але це все ще розробки,
– розповів пан Сергій.

Варто розуміти, що ліків проти коронавірусу немає. Не варто вірити спекуляціям фармкомпаній. 

міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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