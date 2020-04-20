Чи досягла Україна піку епідемії коронавірусу: відповідь Ляшка

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що за деякими математичними прогнозами, Україна вже досягла піку захворюваності на COVID-19. Однак наразі не відомо, яка ситуація може бути після Великодніх свят.

"За деякими математичними прогнозами, в нас пік мав початись 14 – 17 квітня. Якщо ми подивимось на ці дати, то так, дійсно, був зареєстрований 501 випадок – це найбільше", – заявив санітарний лікар в ефірі 24 каналу.

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За його словами, в цьому конкретному випадку математичне прогнозування спрацювало.

"Водночас в нас були зафіксовані численні порушення карантинних заходів на Вербну неділю, а також під час підготовки святкування Великодня і під час самого свята. Тому питання в тому, скільки може тривати цей пік і як довго він може тривати. Це ми побачимо, коли пройде певний інкубаційний період", – пояснив Ляшко.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу