Чи ефективні марлеві пов'язки проти коронавірусу – МОЗ

У МОЗ розповіли, чи є марлеві пов'язки ефективним засобом захисту проти коронавірусу. Та як правильно захищатися проти небезпечної інфекції.

Про те, як захиститися від коронавірусу розповів лікар-анестезіолог Дубров Сергій Олександрович під час брифінгу МОЗ щодо поширення китайського коронавірусу.

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Чи ефективні пов'язки

МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу.

Засобами захисту, які я назвав, наразі забезпечені усі лікарі первинної ланки, а також гумовими рукавичками та захисними окулярами,

– розповів Сергій Дубров.

На уточнювальне запитання журналістів, чи ефективні пов'язки так само ж, як і при запобіганню грипу, у МОЗ додали, що при грипі не було рекомендацій стосовно вищого рівня захисту.

Захистити проти коронавірусу можуть лише респіратори вищого захисту

Коронавіруси – що це? Це група вірусів, які можуть передатись від тварини до людини та здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Попередньо в Україні розслідували чотири випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, жоден з них не був підтверджений.

Також 27 січня в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.