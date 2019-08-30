Чи ефективний дитячий крем для дорослих – неочікувані факти

Побутує думка, що дитяча косметика натуральніша, не викликає роздратувань і алергічних реакцій, та загалом – краща, бо ж для дітей. Але насправді, дитячу косметику варто залишити дітям, а дорослим використовувати косметику відповідно віку.

Дерматолог Ольга Римаренко розповіла чому косметика для дітей не може зволожити дорослу шкіру?

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Шкіра дитини повністю відрізняється від шкіри дорослої людини. По-перше, у дітей не функціонують апокринні потові залози, вони активуються з початком статевого дозрівання. Сальні залози у дітей теж функціонують слабо.

Відтак, дитяча шкіра більш чуттєва до будь-якого зовнішнього впливу: холоду, тепла, вітру. Їй не достатньо водно-ліпідної мантії для захисту, тому засоби для дітей зазвичай щільніші та містять багато жирових компонентів.

Наносити дитячий крем на обличчя – погана ідея. Через щільну текстуру сальні залози можуть закупорюватися і призводити до утворення прищів. Тому, якщо шкіра жирна, схильна до утворення комедонів, то дуже велика ймовірність, що крем їх спровокує.



Дитячий крем може спровокувати прищі

До складу дитячої косметики зазвичай входить менше компонентів, вони не містять масел, ароматизаторів і ароматизаторів. Але це не означає, що ці засоби можуть бути так само ефективні для дорослих. Наприклад, дитячі шампуні містять менше лугів, але дорослий навряд чи вимиє ним своє волосся.

З дитячої косметики можна використовувати максимум лосьйон для тіла або засоби після душа, і сонцезахисний крем.