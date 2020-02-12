Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою

Що відомо про стан українців, які заразилися коронавірусом на круїзнову лайнері, як перевірятимуть тих, хто прибуде на батьківщину з Уханю та чи готові медики до боротьби з хворобою в разі її поширення в Україні – читайте у першій частині ексклюзивного інтерв'ю з міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Що відомо про стан хворих на коронавірус українців?

Ми маємо тісний контакт, цілодобове інформування щодо українських громадян, які перебували на лайнері. Ситуація під контролем. Хворих було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

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Хочу зразу уточнити ключову річ. Коронавірус – ключовий вид штампу грипу, який наразі не вивчений. Лише у 25% трапляється гостра пневномія, внаслідок якої виникає потреба у підтриманні дихання. В інших випадках – гарячка та погане самопочуття. Сподіваюся, у наших громадян, які зараз перебувають в Японії, хвороба перебігатиме у легкій формі.

Важливо! Коронавіруси та віруси грипу є різними видами. Перші належать до родини Coronaviridae, а другі до ортоміксовірусів (Orthomyxoviridae) вони суттєво відрізняються за структурою РНК, походженням, механізмами проникнення до клітини, впливом на носія та епідеміологією.



Як не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Зараз багато українців перебувають в Ухані. Як перевірятимуть їх, коли вони приїдуть в Україну?

Наразі нам відомо, що повернутись в Україну хочуть 50 громадян. Серед них немає носіїв хвороби, на сьогодні вони всі здорові. Ми повністю пропрацювали механізм, як відбуватиметься їх евакуація. Це взаємодія Мінінфраструктури, МЗС, МОЗ. Вивчаємо всю ситуацію: як щодо їх можливого повернення, так і щодо створення всіх умов у випадку, якщо коронавірус таки привезуть в Україну.

Нами передбачено контроль перевірки при посадці на літак, який спеціально відправлять з бригадою екстренної медичної допомоги. Хоча всі здорові, ми повинні перестрахуватись. З літака їх одразу автобусами завезуть у відповідно призначене місце. Весь літак також оброблять. Йдеться про 14 днів ізоляції, протягом цього періоду може розвинутись симптоматика, яка покаже, чи проявився вірус.

Важливо! Українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації з китайського міста Ухань, де найбільший спалах коронавірусу.

А де відбуватиметься ізоляція?

Практика багатьох країн показує, що таких людей розташовували у військових шпиталях. Власне, зараз всі шпиталі зайняті, оскільки в країні війна, збройний конфлікт. Ми маємо підготовлені варіанти, де буде забезпечений захист.



Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

Україна купувала спеціальні тест-системи. Їх використовуватимуть?

Ми закупили лише одну тест-систему, яку можна використовувати для 25-30 тестувань. Наступного тижня ще очікуємо гуманітарної допомоги. Можна буде протестувати ще 1,5 тисячі громадян. У разі необхідності вони будуть використані.

Якщо хворобу в Україну все таки завезуть, як лікуватимуть хворих? Чи готові українські медики до цього?

Всі інфекційні лікарні у режимі готовності. Контроль пройшли всі відділення інтенсивної терапії. Якщо раптом особам, які матимуть вірус, буде необхідна допомога в диханні, готовність при таких ситуаціях теж перевірена.

Є понад 300 відділень, які готові надавати штучну вентиляцію легень. Вони дійсно працюють. У нас є 5,5 тисяч ліжок в інфекційних відділеннях, вони готові приймати пацієнтів у разі поширення цього вірусу.

Специфічного лікування не розроблено. Інформацію (про методи лікування, – 24 канал), яка десь "гуляє" в інтернеті, на сьогодні ні американська служба контролю за захворюваннями, ні Всесвітня організація охорони здоров'я не підтверджують. Тому лікують вірус симптоматичним методом – це збивання температури, контроль за диханням. Все для такого лікування в нас є, забезпечені всі лікарні.

Другу частину інтерв'ю про новий етап медичної реформи та трансплантацію органів в Україні – читайте скоро на сайті 24 каналу.