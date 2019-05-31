Чи існує алергія на гречку: відповідь лікаря

Попри те, що гречка не відноситься до частих алергенів (а це алергія на молоко, яйце, пшеницю, рибу, горіхи, сою, морепродукти, арахіс), випадки алергії на неї широко відомі по всьому світу.

За кордоном люди стикаються з алергією на гречку найчастіше при вживанні страв національної кухні, частіше — азіатської.

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Алергія на гречку при цьому розвивається досить рідко, тому про неї пишуть як про незвичайну реакцію, про яку треба пам'ятати, зазначає алерголог-імунолог Ольга Жоголева.

Найчастіше вона зустрічається у дітей, але описані поодинокі випадки у дорослих.

Через моду на правильне харчування і безглютенову дієту, при цьому гречку стали частіше їсти, то є ймовірність зростання алергії на гречку.

Як проявляється алергія на гречку

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Як проявляється алергія на гречку

Як діагностувати алергію на гречку

1) Аналіз крові на специфічні IgE методом ImmunoCAP до гречки

2) Шкірні проби методом подвійного прик-тесту.

Прик-тест – що це? Шкіру передпліччя дезінфікують. Після чого медик наносить три краплі: тест-контрольної рідини, 0,01% розчину гістаміну, а також алергену. Розчин з гістаміном є позитивним контролем, а з тест-рідиною — негативним.



Після цього проводиться прокол шкіри в області нанесення кожної краплі. Реакцію оцінюють через 20 хв. Реакція вважається позитивною, якщо в місці уколу утворився пухир або гіперемія.

Є дані про можливі хибнопозитивні результати аналізу IgE до гречки, тому розробляється компонентна діагностика (на окремі білки гречки), яка є більш точною.

Лікар зазначила, що при лабораторних дослідженнях антитіла IgE до гречки можуть перехресно зв'язуватися з іншими реагентами: кеш'ю, рисом, маком, кунжутом, латексом.

Це не означає, що при виявленні антитіл до цих продуктів треба шукати алергію на гречку. Швидше це ще один аргумент на користь того, що відхилення в аналізах можуть бути хибнопозитивними, і тому вони завжди повинні підкріплюватися симптомами.

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