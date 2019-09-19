Чи існує "чоловічий" та "жіночий" склад розуму

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Чоловіче та жіноче мислення – міф
Чоловіче та жіноче мислення – міф / tengrinews.kz

Говорити про гендерні особливості мислення – помилково. Якості, які традиційно вважають "чоловічими" чи "жіночими" можуть бути властиві кожній людині.

Фахівці, які досі вважають, що різниця між жіночим та чоловічим мисленням існує, помилково інтерпретують наукові дані та мають дещо архаїчні погляди, переконують нейробіологи

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Дійсно, серед програмістів чи математиків менше жінок, але замість того, аби складати списки якостей, які необхідні для тих чи інших професій, спеціалісти часто оголошують ту чи іншу професію "чоловічою". При цьому не вказують, що одну й ту ж роботу можуть виконувати однаково добре як чоловіки, так і жінки.

Люди загалом, а не залежно від статті, мають різні набори якостей та особливостей.

Ми звикли розділяти якості на "чоловічі" та "жіночі", але чіткого зв’язку між таким поділом не існує.


Розділяти склад розуму на "чоловічий" та "жіночий" не слід

Це те ж саме, якщо сказати, що кожна людина з набором "чоловічих" якостей, проявивши фізичну агресію, буде асоціюватись лише з чоловічою статтю.

Існують фізіологічні розбіжності між чоловічим та жіночим мозком. Але трактувати це таким чином, що склад розуму жінки та чоловіка різниться – не вірно.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Мозок Гендерна рівність
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