Чи існує жіночий анальний оргазм

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Жіночий анальний оргазм
Жіночий анальний оргазм / unsplash.com

Ні, є тільки кліторальний. Навіть якщо ви маєте ерогенні зони у різних частинах тіла від, яких можете отримати оргазм – справа все одно в кліторі й вашому мозку.

Чому ж тоді жінки отримують оргазм, розповіла секс-коуч Даша Березовська.

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У всьому винен клітор

У прямій кишці його, звичайно, немає. Але у деяких жінок через анатомічних особливостей ніжки клітора можуть дуже близько прилягати до стінок, що розділяють піхву і пряму кишку. Виходить непряма стимуляція клітора й оргазм.

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Загальний нерв

Клітор і анус з'єднанні одним і тим же нервом. Статевий нерв виходить з крижового сплетіння і розділяється на 3 частини: ректальну, пахову та дорзальний нерв клітора. Він з'єднує власне сам клітор, шкіру великих і малих статевих губ, анальний сфінктер.

Можливо, нервових імпульсів від стимуляції статевих губ і ануса деяким жінкам достатньо, щоб отримати оргазм. Досліджень про це немає, ну а власний одиничний досвід релевантним не рахується. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
Джерело: Здоров'я 24
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