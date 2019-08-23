Чи існує жіночий анальний оргазм

Ні, є тільки кліторальний. Навіть якщо ви маєте ерогенні зони у різних частинах тіла від, яких можете отримати оргазм – справа все одно в кліторі й вашому мозку.

Чому ж тоді жінки отримують оргазм, розповіла секс-коуч Даша Березовська.

Читайте також: Секс з вагітною: які пози найкраще застосовувати

У всьому винен клітор

У прямій кишці його, звичайно, немає. Але у деяких жінок через анатомічних особливостей ніжки клітора можуть дуже близько прилягати до стінок, що розділяють піхву і пряму кишку. Виходить непряма стимуляція клітора й оргазм.

Загальний нерв

Клітор і анус з'єднанні одним і тим же нервом. Статевий нерв виходить з крижового сплетіння і розділяється на 3 частини: ректальну, пахову та дорзальний нерв клітора. Він з'єднує власне сам клітор, шкіру великих і малих статевих губ, анальний сфінктер.

Можливо, нервових імпульсів від стимуляції статевих губ і ануса деяким жінкам достатньо, щоб отримати оргазм. Досліджень про це немає, ну а власний одиничний досвід релевантним не рахується.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.