Чи існують високі ризики померти від коронавірусу: показники летальності

Чимало людей обговорюють, наскільки високими є ризики померти від нового виду коронавірусу. Уляна Супрун наголосила, що для цього варто звернути увагу на показник летальності.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про показник летальності нового виду коронавірусу і порівняла його з іншими хворобами.

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Що таке летальність і смертність?

Смертність – це термін, що використовується для позначення померлих від якоїсь хвороби на певну кількість населення.

Летальність – вбивчість захворювання, тобто скільки людей з тих, що захворіли, помруть. Щоби її вирахувати, треба поділити кількість смертельних випадків від захворювання на загальну кількість людей, що захворіли, і помножити на 100%.

Коронавірус: яка летальність

Станом на 6 березня загальна летальність коронавірусу глобально складає 3,44%: пораховано на основі 98192 підтверджених випадків та 3380 смертей від хвороби. У Китаї становить – це 3,77%, а у світі (без території материкового Китаю) – 1,9%.

Зауважимо, летальність Covid-19 різна в різних вікових категоріях: вона є найвищою серед людей, старших за 80 років, і становить понад 14%.

Показник летальності дифтерії значно вищий за коронавірус

Супрун запропонувала порівняти показник летальності коронавірусу та дифтерії, який не змінюється протягом останніх 50 років – 5-10% – з тисячі хворих помирає від 50 до 100 людей.

В Україні під час епідемії дифтерії у 1990-х роках захворіло 20 тисяч людей, померло 696. Тому летальність хвороби на той момент складала 3,48%.

Люди не вакцинуються, знаючи про високий показник летальності

Супрун нагадала, що наразі проти Covid-19 вакцини не існує, однак проти дифтерії вона є. Але мільйони людей в країні не вакциновані проти дифтерії чи не зробили ревакцинацію, яку потрібно робити кожні десять років усім дорослим. Додамо, що вакцин проти дифтерії в Україні достатньо, за словами ексголови МОЗ, а отримати щеплення можна безоплатно у свого сімейного лікаря.

Замість занепокоєння і паніки щодо коронавірусу, використайте раціонально свій і час і зробіть щось корисне для здоров’я. Якщо ви або ваші діти не вакциновані проти дифтерії, заплануйте візит до свого сімейного лікаря та отримайте захист,

– додала Уляна Супрун.

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