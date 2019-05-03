Чи корисніший коричневий цукор за білий: відповідь Супрун

Через цукор у людини виникає безліч проблем. Тому все більше намагаються зменшити йог споживання або й взагалі відмовитися від продукту.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що є альтернативи цукру медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим чи навіть агавовим сиропом. Мовляв, люди замінюють білий цукор іншими продуктами, адже вони абсолютно корисні, бо ж натуральні.

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При виборі вуглеводів Супрун радить звертати увагу не на тип, а на їх кількість.

Усі вуглеводи рано чи пізно перетворюються на глюкози.

Глюкоза – що це? Це головна енергетична валюта, якою обмінюються між собою печінка, мозок та клітини імунної системи. Це багато продуктів: і картопля, і макарони, і цукор, і мед, і фруктоза.

Лікар Уляна Супрун “На користь фруктози часто можна почути такий аргумент: вона не спричиняє різкого викиду інсуліну. Це правда. Саме тому продукти з цим вуглеводом їдять люди з діабетом. Але в решти людей надмірне споживання фруктози може спричинити здуття та хронічні захворювання, наприклад, діабет”.

Лише печінка може перетравлювати фруктозу. Якщо ж цього цукру забагато — печінка перетворює його на жир.

Чи безпечні замінники цукру

Агавовий сироп містить 85% фруктози — більше, ніж звичайний цукор. Він призводить до швидшого набору зайвої ваги та проблем зі здоров’ям.

Лікар “Замінити білий цукор часто пропонують коричневим тросниковим. Хоча насправді він не натуральніший за цукор із буряків з Вінниччини. Просто буряковий цукор кристалічний і білий, а в тростниковому — домішки. Тросниковий цукор може здаватися менш солодким, але ж у чай його додають, доки не стане солодко, правда?”

Щодо меду, то він не кращий за інші джерела простих вуглеводів. смакувати лише мед та патоку, які, крім того, були ще й дорогими. Мед дає швидкий заряд енергії виснаженій людині. І справді дослідження довели, що швидкі вуглеводи корисні в разі вірусної інфекції. Такий цукровий заряд ми отримуємо, з’ївши морозиво чи вівсянку з сиропом або випивши чай із цукром.

У солодких газованих напоях є мальтдекстроза — цукор, отриманий із крохмалю. Він дешевий і шкідливий — як і всі прості цукри, які миттю підвищують рівень глюкози в крові. Постійне вживання таких напоїв збільшує ризики ожиріння або діабету.

Швидкі вуглеводи корисні тоді, коли ви виснажені марафоном, сильними фізичними навантаженнями чи голодом.

Що ж робити, якщо навіть мед та коричневий цукор не такі вже й корисні

1. Зменшуйте кількість спожитого цукру

Не додавайте цукор до напоїв, не підсолоджуйте нічим млинці та вівсянку. Краще додайте до них трохи ягід чи кілька шматочків банану. Клітковина зменшує глікемічний індекс страви, хоч глікемічне навантаження не змінюється.

2. Замінюйте цукор фруктами

Звісно, вони теж містять багато фруктози, але ще й — вітаміни, антиоксиданти та клітковину і багато води. Їсти фрукти на десерт — хороша ідея. Адже вони містять ще й волокна, які краще насичують організм та допомагають залишатись ситими протягом дня.

3. Мало фруктів – смакуйте чорним шоколадом або горіхами

Вони також можуть замінити шкідливі тістечка та батончики.

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