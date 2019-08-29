Чи лікує сонце прищі

Попри те, що слабкий протизапальний ефект сонячні ванни можуть дати, захворювання вони не вилікують, але ймовірність пігментації збільшать, та й старіння прискорять.

По-перше, ліки для лікування акне, які повинен призначати лікар, підвищують сприйнятливість шкіри до ультрафіолету, тому їх користувачам не можна перебувати на сонці та в солярії.

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Але і тим, хто не приймає медикаменти, з сонцем треба бути обережними. Єдиний однозначно позитивний ефект засмаги скоріше декоративний: дійсно, на більш смаглявій шкірі не так помітні нерівності та інтуїтивно вона сприймається більш здоровою, але це все маскування, а не розв'язання проблеми.



Засмага може лише маскувати акне

Чому не можна використовувати дитячі масла для засмаги

Дитячі масла зволожують шкіру, але не містять сонцезахисних фільтрів – тому сприяють отриманню сонячних опіків. Ці масла люблять за те, що це ефективний і недорогий (в порівнянні з хорошими бронзаторами) спосіб отримати густий загар за короткий час, але про наслідки того, що шкіра з ними згоряє – ніхто не задумується.

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