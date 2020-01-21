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Чи може чоловік стати донором сперми після смерті

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Донор сперми / sandiegospermbank

У дослідженні, опублікованому в журналі медичної етики, було запропоновано дати чоловікам можливість "зареєструвати своє бажання здати сперму після смерті на використання незнайомцям".

Нині Великобританія імпортує комерційно пожертвувану сперму, щоб допомогти всім парам, які намагаються зачати, пише СNN.

До теми: Як отримати одночасний оргазм з партнером

Намагаючись вирішити дефіцит живих донорів у Великобританії, автори дослідження стверджують, що пожертвування сперми після смерті є "етично допустимим". Автори вважають, що ця процедура схожа на донорство органів. 

Якщо можливість пожертвувати органи іншим людям вважається моральною, адже полегшує страждання хворих людей, то ми не бачимо жодної причини не називати безпліддя стражданням через хворобу,
– йдеться у дослідженні.

Вчені заявили, що збирати сперму після смерті можна вже багато років, і є дані, що її можна використовувати при розмноженні. Вони стверджують, що сперма, отримана навіть до 48 годин після смерті, може дати нове потомство.

"Збирати сперму" дослідники пропонують за допомогою електроеякуляції або хірургічному втручанню. Після того вона може бути кріоконсервована та відтане, якщо її оберуть для розмноження. 

Професор андрології Аллан Пейсі не погодився з рекомендацією дослідження через те, що донор та майбутня людина ніколи не зможуть зустрітися. За його словами.  

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Вагітність і пологи
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