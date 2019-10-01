Чи може штучне запліднення викликати рак

Щорічно у всьому світі відбувається більш як 1 мільйон циклів ЕКЗ. Але навколо цієї процедури існує багато запитань.

Варто зазначити, що зробити точні висновки про безпечність ЕКЗ досить складно, про це розповіла лікар-онколог Тетяна Скрипець.

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При зверненні до репродуктолога у жінки існує ряд причин, в тому і числі певні захворювання й ідіопатичне безпліддя (коли начебто все добре, а завагітніти не вдається). Однак, ідіопатичне безпліддя не виключає наявність проблеми.

При оцінці ризиків виникнення онкології необхідно враховувати ряд факторів:

спосіб життя; супутні хвороби; сімейний анамнез; та інші незалежні фактори ризику онкології.

Нині, існують протоколи ЕКЗ (які постійно оновлюються). Різні препарати, різні дози, різна тривалість лікування вимагає індивідуального підходу. Адже кожен випадок унікальний.



Не існує підтверджень, що ЕКЗ може викликати рак

Рак яєчників

Є дані, які показують зв'язок препаратів в протоколах ЕКЗ для стимуляції овуляції і підвищеним ризиком розвитку раку яєчників. Однак, є і дані, що режим "хронічної овуляції", коли жінка не вагітніє, а постійно овуляціє, підвищує ризики розвитку пухлин яєчника.

Нині в умовах наявних доказових даних не можна підтвердити факт, що препарати для лікування безпліддя підвищують ризик розвитку пухлин яєчників.

ЕКЗ може стимулювати прогрес вже наявної в організмі пухлини. А дані про те, що саме штучне запліднення є причиною розвитку онкологічних захворювань донині досить суперечливі.

Саме тому, перед процедурою ЕКЗ, необхідно пройти ретельне медичне обстеження і разом з лікарем оцінити всі за і проти

Рак грудей

Існує думка, що тривалий та надмірний вплив естрогенів на тканину молочної залози в умовах дефіциту прогестерону може призводити до раку.

У програмах ЕКЗ використовуються як естрогени, прогестерон, так і інші препарати. Є загальні фактори ризику для раку молочної залози раннє менархе (раніше 12 років), пізня менопауза (після 55 років), відсутність пологів, аборти, спадковість і інші.

Немає переконливих даних досліджень, які підтверджують високий ризик розвитку раку грудей при прийомі препаратів, які стимулюють овуляцію.

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