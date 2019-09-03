Чи може важкий рюкзак викликати сколіоз

Існує міф, що форма, вага і матеріал ранця може вплинути на поставу дитини. Також заведено, що носіння важкого портфеля призводить до болю в спині.

Однак у науки твердих доказів взаємозв'язку між вагою рюкзака і виникненням у дитини болів в спині немає. Експеримент на цю тему дав неоднозначні результати.

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Коли вчені зменшили вагу шкільних ранців у дітей з початкової школи, частина стала менше скаржитися на болі в спині, а решта різниці не помітили.



Рюкзак має бути не важчим, ніж 20% від маси тіла

Чи може портфель викликати сколіоз?

Але портфель не може викликати сколіоз. Сколіоз (викривлення хребта) – це вроджене захворювання, а не результат неправильної сумки за спиною.

Сколіоз – що це? Сколіоз – це бічне викривлення хребта. При цьому хребет зігнутий в бік, у формі літери С або S.

Що до постави, то, судячи з усього, основний фактор її погіршення – тривале сидіння в статичній позі на заняттях або у вільний час, за комп'ютером або смартфоном.

Яка має бути вага рюкзака?

При цьому Американська академія педіатрії рекомендує: вага рюкзака не повинен перевищувати 20% ваги дитини, лямки повинні бути широкими й відрегульовані так, щоб дно рюкзака не опускалося нижче талії. Передбачається, що це дозволяє уникнути непотрібного напруження м'язів шиї та спини. Але з красою фігури це не пов'язано.

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