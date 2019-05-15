Чи може відвідування сауни полегшити кашель

При перших симптомах кашлю прихильники лазні радять швидко бігти та добре пропарити своє тіло. Але не варто забувати, що – це найчастіше симптом певної хвороби.

Лікар-пульмонолог Тетяна Неешпапа зазначила, що великих і вірогідних досліджень щодо впливу лазні на кашель немає. Немає також чітких рекомендацій з якого віку можна відвідувати лазню дітям.

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Що потрібно знати перед відвідуванням лазні

1. Немає вірогідних даних, що лазня може полегшити й скоротити тривалість кашлю в порівнянні з іншими симптоматичними методами лікування.

2. У лазні/сауні високі температури, тому не рекомендується їх відвідувати при підвищеній температурі тіла, тому що це може привести до ще більшого підвищення.

3. Не потрібно капати ефірні олії. Це може підвищити ризик бронхоспазму у людей з гіперактивністю бронхів і бронхіальну астму.

4. При відвідуванні лазні людина активно потовиділення. Через це може виникнути ризик зневоднення. Недостатнє надходження рідини та пересушування слизових може зробити мокроту більш густою і в'язкою, що ускладнить її відходження.

5. При гострих симптомах кашлю зверніться до лікаря, щоб визначитися з діагнозом і тактикою лікування.

6. Лазня не замінить лікарської терапії, якщо вона необхідна.

7. У гострий період хвороби все-таки від походу в лазню варто утриматися.

Яких правил потрібно дотримуватися у лазні

1. Для початку заходьте в лазню на короткий проміжок часу, стежте за самопочуттям, стежте за кашлем.

2. Добре б, щоб і температура була не найвища (а то у нас люблять піддати парку).

3. Відвідування лазні може полегшити кашель якоюсь мірою, а може і посилити його, через пересушування слизової і її роздратування шляхом високих температур, тут індивідуально.

4. Пам'ятайте, що є ризик теплового удару, зневоднення (особливо у дітей). Тому пийте воду та надягайте спеціальну шапку на голову.

5. Ніякого алкоголю в лазні.

6. Дотримуйтесь правил безпеки при відвідуванні лазні.

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