Чи може шизофренія виникнути через стан повітря, яким ми дихаємо

Нині вчені досі не знають напевне, що саме викликає шизофренію, й схиляються до думки, що фактор ризику збільшує генетика та чинники навколишнього середовища, такі як ізоляція та зловживання наркотичними речовинами.

Пошук факторів ризику досі триває, й цілком ймовірно, що данські фахівці з Орхуського університету знайшли новий – вплив забрудненого повітря в дитинстві, повідомляє MedicalNewsToday.

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Результати попередніх досліджень вже демонстрували, що брудне повітря викликає не лише захворювання легенів та астму, а й погіршує роботу мозку та сприяє розвитку психічних захворювань.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані 23 355 людей, які народилися у Данії в період з 1 травня 1981 року по 31 грудня 2002 року. До слова, у 3 531 особи з цього дослідження розвинулася шизофренія.

Дослідницька група отримала доступ до інформації про генетичні дані цих людей, про стан їх психічного здоров'я впродовж життя та дані про якість повітря за місцем народження та проживання.

Результати дослідження показали, що чим гірший стан навколишнього середовища, тим вищий ризик шизофренії.

На кожні 10 мікрограмів концентрації діоксиду азоту і повітрі, ризик шизофренії зростає приблизно на 20%. У дітей, які впродовж доби піддаються впливу 25 мікрограмів на кубічний метр, ризик розвитку шизофренії збільшується близько на 60%.

Дослідники звернули увагу й на те, що ризик виникнення шизофренії впродовж життя становить приблизно 2%, але шанси жителів районів з хорошою якістю повітря – менші.

Вчені підрахували дані й дійшли до висновку, що ризик виникнення розвитку шизофренії впродовж життя у тих людей, що живуть у найзабрудненіших районах та містах становить приблизно 3%.

Звісно, безліч питань щодо потенційного зв’язку між шизофренією та якістю повітря поки що залишаються без відповіді, тому фахівці наголошують на необхідності подальших досліджень.

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