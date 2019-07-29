Чи може жінка зґвалтувати чоловіка

Сексуальним агресором за замовчуванням є чоловік: статевий акт без згоди жінки – це зґвалтування. А чи може жінка змусити чоловіка зайнятися з нею сексом проти його волі? І як до цього повинен ставитися закон?

Ці питання вивчили дослідники Ланкастерського університету у Великобританії. Вчені провели анонімне онлайн-опитування серед 200 чоловіків, а потім запросили 30 респондентів на особисте інтерв'ю.

Читайте також: Знайшли продукти, які можуть підсилити чоловічий оргазм

Один з учасників дослідження розповів, що насильство в його відносинах з дівчиною почалося з селфхарму: спочатку вона завдавала шкоди собі, після чого перейшла на нього. Крім фізичного насильства, в їх парі було і сексуальне: приходячи з роботи, дівчина наполягала на сексі.

Її поведінка не змінилося і після народження дитини. Одного разу партнерка прикувала чоловіка до ліжка, змусила прийняти віагру і зґвалтувала. Зараз ці відносини закінчилися, але більшість людей дотепер йому не вірять.



Чоловіки переважно не хочуть розповідати про насилля з боку жінок

В роботі йдеться про те, що сексуальне насильство найчастіше супроводжує фізичне й інші форми насилля. Дослідники відзначають, що чоловіки соромляться говорити про епізоди насильства, але наслідки для їх психічного здоров'я можуть бути трагічними, аж до посттравматичного стресового розладу і суїцидальних думок.

Існує помилкове уявлення, що жінка не може зґвалтувати чоловіка, тому що чоловік, як правило, фізично сильніший, або тому що він нібито повинен бути радий першій-ліпшій можливості зайнятися сексом. Ще одна помилка – що ерекція дорівнює згодою і не може виникнути, якщо чоловік відчуває страх, злість, гнів і інші негативні емоції.

Сексуальному насильству можуть піддаватися і чоловіки – цей висновок потрібно закріпити законодавчо, стверджується в дослідженні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.