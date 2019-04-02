Чи можна бити дітей

Спочатку ми любимо бідкатися про те, що діти стали жорстокими, а потім фізично караємо їх через неслухняність.

У грудні 2018 року Американська академія педіатрії опублікувала офіційну позицію і пояснення для педіатрів та інших медичних працівників. У ньому навчальні матеріали про те, як батьків навчати позитивним і ефективним стратегіям виховання дітей на кожному етапі розвитку.

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Педіатри є джерелом рекомендацій для батьків та опікунів щодо того, як можна і не можна карати дітей. Ось головні тези про фізичні покарання:

Всі форми тілесних покарань, крик на дитину або намір зганьбити її перед оточуючими є мінімально ефективними в короткостроковій перспективі і не ефективні та небезпечні в довгостроковій перспективі.



Дітей не можна бити

Тілесні покарання достовірно пов'язані з підвищеним ризиком негативних поведінкових, когнітивних, психосоціальних і емоційних наслідків для дітей. Ображати і бити дітей не можна! Це небезпечно для них!

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