Чи можна бити дітей

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Чому не можна бити дітей
Чому не можна бити дітей / pixabay.com

Спочатку ми любимо бідкатися про те, що діти стали жорстокими, а потім фізично караємо їх через неслухняність.

У грудні 2018 року Американська академія педіатрії опублікувала офіційну позицію і пояснення для педіатрів та інших медичних працівників. У ньому навчальні матеріали про те, як батьків навчати позитивним і ефективним стратегіям виховання дітей на кожному етапі розвитку. 

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Педіатри є джерелом рекомендацій для батьків та опікунів щодо того, як можна і не можна карати дітей. Ось головні тези про фізичні покарання

Всі форми тілесних покарань, крик на дитину або намір зганьбити її перед оточуючими є мінімально ефективними в короткостроковій перспективі і не ефективні та небезпечні в довгостроковій перспективі.

Дітей не можна бити
Дітей не можна бити

Тілесні покарання достовірно пов'язані з підвищеним ризиком негативних поведінкових, когнітивних, психосоціальних і емоційних наслідків для дітей. Ображати і бити дітей не можна! Це небезпечно для них!

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Теги: Психологія Новини Здоров'я Здоров'я Діти
Джерело: Здоров'я 24
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