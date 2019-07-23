Чи можна довіряти трекерам сну

Трекери сну – доволі популярний гаджет, який використовують для відслідковування якості нічного відпочинку. Наприклад, їх носять 22% дорослого населення США. Проте лікарі вважають, що до результатів, які показують трекери, треба ставитись з осторогою.

Вони наголошують, що дані трекерів сну є неточними, оскільки вони вимірюють обмежену кількість показників і за сумнівними критеріями, пише HuffPost.

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Наприклад, гаджет відстежує сон через ваші рухи – їх кількість уві сні набагато менша. Але люди, які страждають від безсоння, можуть просто лежати нерухомо. Але через майже відсутність рухів трекер може "зчитати" таку поведінку як сон. Так само з людьми, які роблять багато рухів під час сну, – їхній стан пристрій може прийняти за активний.

Коли людина використовує комерційно доступний трекер, вона має розуміти, що це дуже обмежений інструмент, який в кращому разі може розповісти вам лиш про тривалість сну,

– зазначив головний лікар компанії здоров'я сну FusionHealth Джеффрі Дурмер.

Йдеться про те, що стадії сну найкраще відстежувати через активність мозкових хвиль, рухи очей, модель дихання і рівень кисню в крові. Трекери на це не здатні. А тривалість сну не говорить про його якість.

"Моя порада людям – довіряти своєму тілу більше, ніж пристрою. Зверніть увагу на те, що допомагає вам краще спати, і на те, як ви себе почуваєте", – сказав сомнолог і автор методу "легкого засинання" Річард Шейн.

Разом з тим, корисні функції трекери сну таки мають. Він може допомогти з'ясувати закономірності вашого сну, скорегувати певні звички (лягати спати раніше або пізніше).

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