Чи можна готувати їжу в мікрохвильовці

Навколо мікрохвильової печі існують безліч міфів. Мовляв, вони роблять їжу шкідливою, випромінюють радіацію та призводять до раку.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун спробувала розібратися щодо міфу про шкоду нагрівання їжі.

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Вона навела дані одного з дослідження, яке вивчало вітамін C під час різного впливу тепла – варіння, готування на пару та в мікрохвильовці.

Найбільше зберігаються вітаміни під час пароваріння, руйнувалася лише десята частина вітаміну. Під час готування в мікрохвильовці — приблизно чверть, найбільше руйнувався вітамін внаслідок варіння — майже половина.

Інші дослідження підтверджують, що готування у мікрохвильовці краще зберігає водорозчинні вітаміни.

Якщо говорити про овочі, то готування з додаванням води у мікрохвильовій печі, прискорює втрату корисних речовин. До прикладу, броколі втрачають від 74% до 97% поживних речовин. Краще віддавати перевагу готуванню на пару чи з малою кількістю води.

Лікар Уляна Супрун “Але в цілому працює правило — що менше їжа піддається нагріванню, то більше поживних речовин вона зберігає. Мікрохвильова піч також краща за варіння тим, що вітаміни не виварюються у воду, а саме приготування займає менше часу, що також сприяє їхньому збереженню”.

Якщо говорити про розігрівання у мікрохвильовій печі у пластиковому посуді, то ситуація невтішна.

Деякі хімічні речовини можуть потрапляти в їжу під час нагрівання – фталати і бісфенол-А (BPA). Перші додають, щоб пластик був прозорим та твердим, а другі – щоб він став гнучким та м’яким.

Лікар Уляна Супрун “Ці речовини пов‘язують з порушеннями роботи ендокринної системи через їх здатність впливати на рівень гормонів — естрогену і тестостерону. Дослідження останніх років показали, що BPA пов’язане з безпліддям, ожирінням, діабетом і репродуктивними проблемами. Зокрема деякі дослідження вказують, що ця речовина збільшує ризики передчасного народження”.

Через це заборонили використовувати ці речовини у дитячих пляшечках та чашках.

Супрун радить дотримуватися таких правил при готуванні чи розігріванні їжі:

• використовуйте скляний чи керамічний посуд.

• якщо використовуєте пластик, то обирайте спеціально призначений для цього пластмасовий посуд.

• не використовуйте посуд з пошкодженнями не лише для готування, а й для зберігання їжі

• не нагрівайте та не зберігайте продукти в пластикових контейнерах, які не призначені для харчових продуктів.

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