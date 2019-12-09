Чи можна гуляти під час застуди

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Прогулянки під час хвороби / unsplash.com

Однозначної думки немає. Зазвичай, поставивши діагноз ГРВІ, лікар рекомендує постільний режим в перші 3 дні, на вулицю не виходити, щоб ще більше не погіршити стан.

Коли не можна гуляти, якщо захворіли

Але в сучасних рекомендаціях йдеться, що не можна виходити на вулицю в холодну пору року (мороз, вітер), коли дитина тільки захворіла, і це супроводжується високою температурою і інтоксикацією, розповіла сімейна лікарка Світлана Нагорна. 

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Або ж якщо є загострення хронічної інфекції, наприклад, бронхіальна астма. При гаймориті, питання прогулянок вирішує лікуючий лікар, оскільки можна і погіршити стан.

Коли гуляти можна

Деякі застарілі джерела пишуть, що при вологій погоді гуляти заборонено. І це не так, при таких захворювання як коклюш, потрібно гуляти якомога більше, коли волога погода, а ще краще, взагалі, сидіти біля водойми.

Можна гуляти, якщо немає високої температура
Можна гуляти, якщо немає високої температури \ unsplash.com 

При ларинготрахеїті (без стенозу) теж рекомендують гуляти при вологій погоді. Свіже повітря активізує захисні сили організму. 

Якщо у вашої дитини нежить, то, перш ніж вийти на вулицю, потрібно промити носик, щоб було легше дихати. Свіже повітря звужує судини і при цьому виділяється слиз. Тому, якщо у вас або у малюка "не дихає ніс", краще вийти на вулицю на 15 хвилин, ніж капати судинозвужувальні краплі.

До речі, в Європі вони дозволені тільки з 6 років. Якщо у дитини температура при ГРВІ вище 37.4, і вона не активна, то краще не гуляти (вирішує ваш педіатр). Якщо малюк знаходиться на стадії одужання, зазвичай це після 3 дні хвороби, то гуляти можна і потрібно, тому що підвищується засвоюваність корисних речовин: вітамінів, мінералів, білків для відновлення пошкоджених вірусом клітин.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Грип в Україні Профілактика захворювань Лікування
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