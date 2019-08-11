Чи можна купатися дітям з кашлем в морі

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Чи можна купатися дітям в морі з кашлем
Чи можна купатися дітям в морі з кашлем / pandagossips.com

Під час відпустки у малюків може з'явитися кашель. Причини можуть бути різними – ГРВІ, бронхіт, пневмонія, астма, коклюш, постназальний затік.

Кашель – це симптом хвороби, а не самостійне захворювання, зазначає пульмонолог Тетяна Неешпапа.

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Для початку потрібно визначитися, в чому причина кашлю. У цьому допоможе очний огляд лікаря, з обов'язковим оглядом горла, вимірюванням температури, і прослуховуванням дихання в легенях.

Отже, якщо ми говоримо про перебіг ГРВІ легкого ступеня, що супроводжуються кашлем і можливо навіть невисокою температурою, то купатися в морі можна.

А можете почекати з купанням в гострий період хвороби (зазвичай 2-3 дні), і якщо все благополучно, а нових симптомів немає, температура в нормі, і кашель нечастий – то сміливо можна йти на пляж.

Від ускладнень ніхто не застрахований, і виникнуть вони не тому, що дитина викупалася в море.

Орієнтуйтеся на загальний стан дитини, його активність і бажання купатися. Зверніть увагу, чи є супутні симптоми: висока температура, утруднене або свистяче дихання, задишка.

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З залишковим кашлем після ГРВІ / бронхіту / пневмонії ви можете спокійно їхати у відпустку, засмагати, купатися, веселитися.

Купаючись в морі, вдихаючи зволожене, морське повітря, насичене мікрокристалами солей, – зволожуються слизові оболонки дихальних шляхів, поліпшується і прискорюється процес очищення від слизу, що накопичився у верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Купаючись в морі, діти рухаються, стрибають, сміються, а це в деякому вигляді – елементи дихальної гімнастики, яка сприятиме виведенню надмірної слизу з бронхів.

Під час плавання тренуються м'язи дихальної мускулатури. Тренування цих м'язів є важливою умовою для здійснення кашльового поштовху (іншими словами, те, як сильно і ефективно дитина зможе відкашляти слиз, який накопичився у дихальних шляхах).

Купання в морі – це один з елементів загартовування, що тренує організм дитини правильно реагувати на зміни температури навколишнього середовища.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти
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