Чи можна лікувати психічні порушення травами

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Травами не можна лікуватися
Травами не можна лікуватися / pixabay.com

Це валеріана, меліса, звіробій, глід, пасифлора, хміль, бузина, відвар ромашки. В Україні ліки з такими травами призначають при тривожних розладах, мігрені, головних болях, синдромі роздратованої кишки, диспепсії, атопічний дерматит.

В міжнарожних рекомендаціях лікування таких хвороб фітопрепарати не зустрічається. Ні FDA, ні ВООЗ не чули про такий метод лікування, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Який можна зробити висновок? Що таке фітопрепарати? Це БАД, не більше того. Для лікування чого-небудь ці препарати застосовувати не можна, в окремих випадках це навіть небезпечно.

Доказова медицина не визнає лікування травами
Доказова медицина не визнає лікування травами

Факти про фітопрепарати:

  1. Ефективність фітопрепаратів дуже низька. Так, вони можуть трішки заспокоювати, але не більше;
  2. Фітопрепарати часто можуть викликати алергію;
  3. Немає жодної міжнародної рекомендації, стандарту або алгоритму для лікування психічних розладів, де згадується про застосування фітопрепаратів;
  4. Фітопрепарати доступні, їх легко купити в будь-якій аптеці.

До чого це призводить? Пацієнти з реальними проблемами, замість того, щоб звернутися до лікаря, йдуть в аптеку, купують травичку п'ють її у величезних кількостях. Чи допомагає вона? Ні, але якщо вам допомагає, це означає, що у вас все було добре спочатку і це просто ефект плацебо.

Але часто буває інакше – пацієнт втрачає дорогоцінний час, мучиться, але все одно ретельно їсть фітотаблетки, п'є чай з ромашкою, але ж потрібно просто звернутися до лікаря та отримати справжнє лікування.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Психологія
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