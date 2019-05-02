Чи можна лікувати психічні порушення травами

Це валеріана, меліса, звіробій, глід, пасифлора, хміль, бузина, відвар ромашки. В Україні ліки з такими травами призначають при тривожних розладах, мігрені, головних болях, синдромі роздратованої кишки, диспепсії, атопічний дерматит.

В міжнарожних рекомендаціях лікування таких хвороб фітопрепарати не зустрічається. Ні FDA, ні ВООЗ не чули про такий метод лікування, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: "Фуфломіцини": як визначити, що ліки неефективні

Який можна зробити висновок? Що таке фітопрепарати? Це БАД, не більше того. Для лікування чого-небудь ці препарати застосовувати не можна, в окремих випадках це навіть небезпечно.



Доказова медицина не визнає лікування травами

Факти про фітопрепарати:

Ефективність фітопрепаратів дуже низька. Так, вони можуть трішки заспокоювати, але не більше; Фітопрепарати часто можуть викликати алергію; Немає жодної міжнародної рекомендації, стандарту або алгоритму для лікування психічних розладів, де згадується про застосування фітопрепаратів; Фітопрепарати доступні, їх легко купити в будь-якій аптеці.

До чого це призводить? Пацієнти з реальними проблемами, замість того, щоб звернутися до лікаря, йдуть в аптеку, купують травичку п'ють її у величезних кількостях. Чи допомагає вона? Ні, але якщо вам допомагає, це означає, що у вас все було добре спочатку і це просто ефект плацебо.

Але часто буває інакше – пацієнт втрачає дорогоцінний час, мучиться, але все одно ретельно їсть фітотаблетки, п'є чай з ромашкою, але ж потрібно просто звернутися до лікаря та отримати справжнє лікування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.