Чи можна митися під час хвороби
Один з поширених міфів в медицині – при наявності будь-якої гострої респіраторної реакції не можна митися.
Лікар-пульмонолог Тетяна Неешпапа зазначила, що людей лякають бронхітом та пневмонією, якщо ж піти у душ чи прийняти ванну під час хвороби. Або ж стверджують, що це призведе до хронічної форми захворювань.
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Тому медик зазначає:
Митися під час хвороби не протипоказано. Прийняття ванних процедур не підвищує ризик розвитку ускладнень.
Не митися тиждень – не гігієнічно.Волосся голови при хворобі теж можна мити.
Людина може захворіти, до прикладу, від потрапляння в організм вірусів або бактерій, а не тому, що голову помили. Щодо броніхту та пневмонії, то ці захворювання не можуть виникнути просто через те, що ви помили дитину.
Якщо дитина активна і хоче помитися, то навіть при температурі та кашлі можна приймати водні процедури.
Чого потрібно дотримуватися
1. Температура води не повинна перевищувати 34-37 °C. Душ кімнатної температури може додатково допомогти знизити високу температуру у хворого.
2. Не рекомендується митися в гарячій воді, оскільки може підвищити температуру тіла ще вище.
3. Не ходіть в лазню, якщо у вас є температура.
Лікар зазначає: у ванній кімнаті, вологість вище, а це добре впливає на зволоження слизової дихальних шляхів і відходженню слизу з носоглотки і бронхів.
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