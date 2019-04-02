Чи можна митися під час хвороби

Один з поширених міфів в медицині – при наявності будь-якої гострої респіраторної реакції не можна митися.

Лікар-пульмонолог Тетяна Неешпапа зазначила, що людей лякають бронхітом та пневмонією, якщо ж піти у душ чи прийняти ванну під час хвороби. Або ж стверджують, що це призведе до хронічної форми захворювань.

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Тому медик зазначає:

Митися під час хвороби не протипоказано. Прийняття ванних процедур не підвищує ризик розвитку ускладнень.



Не митися тиждень – не гігієнічно.Волосся голови при хворобі теж можна мити.



Людина може захворіти, до прикладу, від потрапляння в організм вірусів або бактерій, а не тому, що голову помили. Щодо броніхту та пневмонії, то ці захворювання не можуть виникнути просто через те, що ви помили дитину.

Якщо дитина активна і хоче помитися, то навіть при температурі та кашлі можна приймати водні процедури.

Чого потрібно дотримуватися

1. Температура води не повинна перевищувати 34-37 °C. Душ кімнатної температури може додатково допомогти знизити високу температуру у хворого.

2. Не рекомендується митися в гарячій воді, оскільки може підвищити температуру тіла ще вище.

3. Не ходіть в лазню, якщо у вас є температура.

Лікар зазначає: у ванній кімнаті, вологість вище, а це добре впливає на зволоження слизової дихальних шляхів і відходженню слизу з носоглотки і бронхів.

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