Проба Манту: коли та для чого роблять, протипоказання та чому можна мочити

Навколо проби Манту існує чимало міфів, починаючи з того, що вона застаріла й неінформативна, та закінчуючи тим, що її не можна мочити. Що насправді доказова медицина говорить про цю пробу – читайте в нашому матеріалі.

Проба Манту – це діагностичний тест, який визначає інфікованість туберкульозом. Проба Манту – не вакцина, оскільки туберкулін не містить ні живих ні вбитих мікобактерій, вона не виробляє імунітет до туберкульозу, це внутрішньо шкірна проба, тобто препарат вводять між шарами шкіри.

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Туберкулін – це залишки мікобактерій, паличок які викликають туберкульоз. Ні чого живого там немає, тому захворіти не можна. Вираженість реакції на введення туберкуліну залежить від того зустрічався організм з мікобактеріями чи ні.

Жоден сучасний метод діагностики не може повністю замінити пробу Манту. Його проводять паралельно з іншими методами для скринінгу туберкульозу.



Проба Манту є важливим методом діагностики \ unsplash.com

Коли та кому роблять Манту?

Манту робиться 1 раз на рік всім дітям з 12 місячного віку до 7 років включно. При відсутності вакцинації БЦЖ – 2 рази в рік з 6 міс. І до проведення БЦЖ. 7 років використовують діаскін-тест замість Манту.

Кому не можна робити Манту?

Гостре інфекційне захворювання в активній фазі;

Гостре інфекційне захворювання протягом останнього місяця;

Шкірні захворювання різної природи в стадії загострення;

Хронічні інфекції в період загострення;

Хронічні соматичні захворювання в період загострення (астма, епілепсія, атопічний дерматит);

Алергічні захворювання в період загострення;

Карантин через інфекційні захворювання в дитячих колективах;

Серйозні побічні реакції на попереднє введення туберкуліну (індивідуальна непереносимість туберкуліну);

Активна форма туберкульозу в анамнезі.

Як доглядати за Манту?

Манту мочити можна. Вода на шкірі ніяк не може вплинути на пробу, адже ін'єкція вводиться внутрішньо шкірно, куди вода не проникає. Але Манту не можна чесати, обробляти зеленкою і заклеювати лейкопластиром.

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