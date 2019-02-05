Чи можна перенести менструацію та як це вплине на організм

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Як перенести місячні
Як перенести місячні / pixabay.com

Про відтермінування місячних задумається більшість жінок, адже вони можуть серйозно зіпсувати ваші плани: вже щось заплановано, квитки куплено, відпустка на морі.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Існують спеціальні препарати, прийом яких може відтермінувати прихід менструації. Відомо, що терміни настання менструації залежить від змін гормонального фону. Основні гормони, які контролюють менструальний цикл – це естроген, прогестерон. Протягом циклу співвідношення цих гормонів постійно змінюється.

На початку циклу провідну роль відіграє естроген, а після овуляції його замінює прогестерон, що виділяється жовтим тілом (яке утворилося на місці фолікула, який тріснув).

Місячні
Відтермінування місячних може зашкодити//pixabay.com

Такі коливання гормонального фону відбуваються циклічно щомісяця. Наш організм влаштований так, що наступний цикл формується під час теперішнього. У випадку вагітності, організм отримує сигнал і наступний цикл вже не настає. Щоб зсунути початок менструації, потрібно про це задуматись раніше, ніж перед самою менструацією.

Це можна зробити за допомогою гормональних препаратів. Є різні схеми і різні групи препаратів, це і комбіновані оральні контрацептиви (КОК) і група гестагенних препаратів.

 
Гінеколог Уляна Кравець
“Але це призведе до негативних наслідків – це нерегулярність циклу в майбутньому і так званий "гормональний збій". Підсумую все вище сказане: все можна, але чи потрібно. Краще підлаштувати свої плани під цикл, а не навпаки”.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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