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Чи можна протирати обличчя хлоргексидином

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Чи можна мазати прищі хлоргексидином / saharokclub

Хлоргексидин – це антисептик, який призначений для знезараження. На відміну від поширеної думки, він взагалі не повинен використовуватись для догляду за обличчям.

Про застосування хлоргексидину розповіла дерматолог та косметолог Анна Васильченко.

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На шкірі є безліч бактерій: корисні, патогенні, що провокують захворювання та умовно-патогенні, які можуть стати причиною хвороби лише в певних умовах. Антисептик вбиває абсолютно всі бактерії на своєму шляху, тому постійне його використання знижує захисні властивості шкіри, завдяки чому вона стає сприятливішою до патогенних бактерій чи вірусів. 

Також дослідження показують, що тривале використання хлоргексидину може спричинити ураження рогівки️ ока, внаслідок чого хірургам радять використовувати інші засоби. Використовуючи хлоргексидин на все обличчя щоденно, ви збільшуєте ризики виникнення цього стану.

Коли можна застосовувати хлоргексидин

Хлоргексидин можна застосовувати лише у тому випадку, якщо треба обробити ранку, а також точково (у разі необхідності).

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Дерматологія
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