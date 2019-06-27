Чи можна розвинути силу волі

За силу волі відповідає префронтальна кора (ПФК) великих півкуль, яка розташувалася на лобових частках. ⠀

Сила волі є певним ресурсом, який дається нам кожен день в певній кількості, пояснив кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Залежно від того, наскільки добре розвинена та активно використовується наша ПФК, залежить кількість цього ресурсу, який вам дається на день.

Щодня, намагаючись якось обмежити себе в чомусь заради досягнення поставлених цілей – він витрачається. Тобто якщо ви хочете схуднути, але при цьому дуже сильно любите шоколадки, то проходячи повз ласощі та кладучи в кошик свіжі овочі – ви витрачаєте цей ресурсом.

Це дуже добре проілюстровано в досвіді, де людям пропонували утримуватися від солодкого печива і задовольнятися редискою, а потім просили вирішити "нерозв'язні" завдання. Ті, хто зміг стриматися і не з'їв печиво, витрачали на даремні спроби розібратися із завданням набагато менше часу, ніж контрольна група, якій дозволили їсти солодощі.

Це природно – чим більше й активніше працює ПФК, тим сильніше вона втомлюється і нам стає важко стримувати себе від поривів. Саме тому до кінця дня (коли ваша ПФК втомилася) протистояти миттєвим бажанням набагато важче, ніж на початку дня.

Як розвинути силу волі?

Можна поліпшити роботу ПФК. Прокачати її. Однією з дієвих методик є медитація. Медитація, це тренування концентрації, а це якраз той аспект, за який відповідає ПФК.



Медитація зможе розвинути силу волі

Таким чином, регулярно медитуючи, можна зміцнити нейронні зв'язки у всій ПФК і збільшити кількість ресурсу сили волі. Це було доведено в клінічних дослідженнях: у людей, які регулярно медитували, за результатами МРТ, спостерігалося ущільнення кори великих півкуль.

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