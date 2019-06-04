Чи можна содою вилікувати рак

Ні! Немає жодного доведеного дослідження, які б підтвердили ефективність лікування содою онкозахворювань. Навіть навпаки, вживання соди може призвести до серйозних отруєнь.

У 2009 році було доведено, що сода і ліки на основі лугів можуть підвищувати ефективність хіміотерапії. Але дослідження проводилося тільки на мишах.

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У 2016 році цей ефект соди навіть підтвердили, але виявили великий мінус. Показники виживаності при такому лікуванні протягом трьох років залишаються тими ж, що у пацієнтів, які не отримували соду.



Сода не допоможе онкохворим прожити довше

Тобто, навіть якщо пухлина зменшується, шанси померти через неї залишаються такими ж. Щоб зрозуміти, чому ліки не збільшують виживання, потрібні подальші дослідження.

Сода не може замінити перевірені ліки проти раку

Сода дешевша, ніж стандартні ліки й процедури, які допомагають справлятися з раковими пухлинами. На бажанні заощадити грають шахраї, наприклад, Тулліо Сімончіні. З 1997 року він працював онкологом в Італії й стверджував, що рак викликається грибами роду Candida, що невірно. Сімончіні прописував пацієнтам уколи содового розчину замість справжньої терапії. За що його спочатку позбавили права займатися медичною діяльністю, а в січня 2018 посадили на п'ять років, визнавши винним у смерті одного з пацієнтів.

Содою можна отруїтися

Зловживання содою призводить до отруєнь. Автори огляду 2014 року розглянули 192 випадки отруєнь содою за 12 років в США. Найчастіше це відбувалося, коли пацієнти під час самолікування використовували соду як засіб проти печії. Але зараз є більш ефективні ліки без побічних ефектів. При передозуванні соди може знизитися рівень pH крові. Це загрожує ускладненнями - порушенням ритму серцевих скорочень і навіть комою.

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