Чи може спорт полегшити симптоми похмілля

Існує міф, що ніби похмілля пройде швидше, якщо зайнятися спортом: гарненько попітніє – і виведете алкоголь з організму. Але це не так.

Від спорту теж буде більше шкоди, ніж користі. Це підтверджує доктор Деміон Мартінс, лікар спортивної медицини з Нью-Джерсі. Він наголошує, що неможливо вивести похмілля разом з потом.

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Намагаючись зробити це, ви викликаєте ще більше зневоднення організму, який і без того постраждалого від алкоголю, а це згубно впливає на здоров'я.

Похмілля – це отруєння недоокисленими продуктами розпаду алкогольних напоїв. В організмі алкоголь розпадається до ацетальдегіду. Як відомо, в цьому процесі основний удар бере на себе печінка, вважається, що швидкість розпаду етанолу приблизно пропорційний масі печінки. Залишки виводяться із сечею, диханням і потом.

Чому не можна займатись спортом під час похмілля?

Коли ви потієте під час тренування, токсичні речовини дійсно залишають організм, і чим сильніше потовиділення, тим вище їх концентрація в поті. У такій подачі теорія про спорт як рецепт від похмілля звучить цілком правдоподібно, але на практиці, яку ми не радимо, все працює інакше.



Похмілля не сумісне з тренуваннями

Алкоголь і зневоднення можуть викликати порушення кровообігу, перепади кров'яного тиску і серцеву аритмію. Причиною останньої стає брак магнію в організмі. Алкоголь може залишатися в крові навіть після міцного нічного сну, тому мінімум за добу до тренування від спиртного краще відмовитися. Вплив алкоголю на печінку також проявляється в нестачі кисню, що ускладнює вироблення аденозинтрифосфату (АТФ) – безпосереднього джерела енергії для м'язів. Під час пробіжки з похмілля вище ризик м'язових спазмів, судоми, розтягнень.

Крім того, алкоголь призводить до зростання рівня креатинкінази і лактату в крові, що негативно позначається на стані внутрішніх органів і може викликати підвищені больові відчуття в м'язах. Ще один очевидний фактор не на користь похмільних тренувань – характерна неповороткість і порушена координація рухів – прямий шлях до несподіваних травм.

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