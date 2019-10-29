Чи можна стати залежним від секс-іграшок
Мастурбація — найкращий спосіб пізнати себе та зрозуміти, що вам подобається. В цьому процесі суттєву роль відіграють секс-іграшки. Але чи може їх використання мати будь-які негативні наслідки?
Клінічні дослідження підтверджують, що людина не може стати фізично чи психологічно залежною від сексуальної іграшки.
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Побутує думка, що часте використання вібратора може погіршити чутливість клітора і, як наслідок, призвести до того, що дівчина більше не зможе відчути оргазм. Насправді – це черговий міф.
Немає емпіричних даних, що свідчать про те, що використання вібратора може призвести до зниження чутливості клітора, — зазначає Нен Вайз, сексотерапевт, нейробіолог і автор книги "Чому хороший секс має значення".
Знижена чутливість якщо і трапляється, то триває недовго.
Дослідження показало, що у 71% жінок, які використовували вібратор, ніколи не було побічних ефектів, зокрема оніміння статевих органів, біль, подразнення, набряку чи запалення.
З 16% жінок, які відчували оніміння геніталій, тільки 0,5% повідомили, що відчуття тривало день або більше, усі решта відзначали, що оніміння зникало майже відразу.
"Знаєте, коли ви деякий час сидите на нозі, то вона німіє? Через певний час усе повертається в норму. Тут усе так само", – зазначає сексолог Джіджі Енгл.
Інше популярне твердження – "секс-іграшки можуть викликати залежність або дівчата можуть втратити інтерес до сексу з партнером".
Але клінічні дослідження не підтверджують факт ні фізичної, ні психологічної залежності.
Це міф, який постійно увічнюють, щоб зганьбити жіночу сексуальність, — каже Енгл.
Однак, люди, які регулярно використовують вібратори, можуть звикнути до швидкого оргазму й очікувати від сексу з партнером подібного.
Тому сексологи рекомендують, навіть використовуючи вібратор, вдаватися до різних методів стимуляції.
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