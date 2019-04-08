Чи можна ставити банки: відповідь Комаровського

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Чи можна ставити банки
Чи можна ставити банки / clinividars.com.br

Банками лікують застуду, бронхіальну астму, пневмонію, бронхіт. Їх ставлять при кашлі та інших проблемах з дихальними шляхами. За допомогою цього способу з організму виводять токсини.

Лікар Євген Комаровський пояснив, чи насправді цей вид альтернативної медицини ефективний.

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У теорії цей метод виглядає так: банку, яку ставлять на шкіру, призводить до різкого припливу крові, аж до розриву капілярів і дрібних судин. Мікрокрововиливи активізують імунітет. Це, власне, все. Іншого більш виразного пояснення немає.

Євген Комаровський зазначає: сучасна медицина в банки не вірить і ставити банки не рекомендує. Ба більше, вона попереджає про те, що банки дуже порушують кровообіг в шкірі та підшкірної клітковини, можуть призвести до незворотного пошкодження судин і спровокувати виникнення кровотеч.

Тим, хто не володіє цієї технікою, цілком можна обійтися без цих знань.

 
Лікар Євген Комаровський
“Для тих, хто опанував навички, варто зауважити: банки та їх садистський різновид "банковий масаж" не можна застосовувати при будь-яких шкірних, алергічних або інфекційних хворобах, при схильності до кровотеч, в ситуаціях, коли дитина отримує препарати, що знижують згортання крові (наприклад аспірин).”

Банки в принципі не рекомендують ставити дітям і категорично не рекомендують дітям дошкільного віку.

У будь-якому випадку тривалість процедури не повинна перевищувати 10-15 хвилин.

Сучасна медицина в банки не вірить і ставити банки не рекомендує
Сучасна медицина в банки не вірить і ставити банки не рекомендує

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Лікар Євген Комаровський
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