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Чи можна видаляти родимки влітку

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Видалення родимок влітку
Видалення родимок влітку / altamedica.com.ua

Нині модна знайти багато інформації, що видалення родимок, влітку проводити не можна. Багато людей вважає, що через сонячні промені, на місці вилученого невуса (родимки) може розвинутися меланома або рак шкіри.

Вплив сонячного світла на місце будь-якої операції або травми шкіри збільшує шанс виникнення рубця і не більше, розповів дерматолог Олег Задвірський, пише 24 канал

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Іншими словами, єдине, чим людина ризикує, потрапляючи під сонце після видалення родимки, – отримати рубець. Ні про який ризик розвитку меланоми й раку шкіри на місці видалення родимки при впливі сонця мова не йде.

Найчастіше небезпека утворення рубця виникає в місцях з великою кількістю сонячних днів, які обирають у період відпустки.

Влітку можна видляти родимки
Влітку можна видаляти родимки / novoderm.com.ua

Чи можна видалити родимку влітку, якщо плануєте на море?

Так, ніяких проблем, але тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що зможете:

  • закривати місце видалення одягом протягом 2 місяців;
  • в крайніх випадках – наносити сонцезахисний крем SPF-50.

Ці заходи зведуть мінімум можливість розвитку рубця на місці видалення.

Які родимки краще не видаляти влітку?

Краще не виділяти родимки, які розташовані на обличчі. Ходити під час відпустки з закритим обличчям або з товстим шаром сонцезахисного крему – не дуже приваблива перспектива.

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Теги: Онкозахворювання Профілактика захворювань Новини Здоров'я Дерматологія Здоров'я Лікування
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