Чи можна відвідувати басейн з атопічним дерматитом

Будь-які хімічні речовини, які використовують для очищення басейну, можуть подразнювати шкіру. Якщо у людини є загострення, відвідування басейну слід відкласти.

Як поводитись у басейні людям з атопічним дерматитом розповіла сімейна лікарка Марина Осипенко.

До теми: Атопічний дерматит: що не можна робити при поширеній хворобі шкіри

Правила відвідування басейну при атопічному дерматиті

Якщо немає запалення, свербежу та ран на шкірі – басейн відвідувати можна. Але необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни:

За перші кілька годин до купання на шкіру варто нанести зволожувачі засоби (емоленти).

Цього не потрібно робити безпосередньо перед купанням, адже шкіра у воді стане слизькою, що є небезпечним.



Під час загострення атопічного дерматиту басейн відвідувати не бажано / Unsplash

Після басейну, аби не подразнювати шкіру, варто прийняти теплий душ.

Після витирання чистим рушником нанесіть на шкіру емоленти.

Під час витирання рушником, шкіру не можна терти – потрібно лише злегка його промочувати.

В деяких випадках стан шкіри після басейну може покращитись, але це не виключає елементарного догляду.

Атопічний дерматит – це Це поширене хронічне захворювання шкіри, яке вражає як дорослих, так і дітей. Під час атопічного дерматиту шкіра на обличчі й тілі стає дуже сухою та подразненою. Нині немає конкретної причини, через що виникає захворювання. Ймовірно, причина в генетиці та порушенні функції верхнього шару шкіри. Ліків проти хвороби немає, натомість існують препарати, які можуть полегшити симптоми.

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