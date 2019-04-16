Чи можна використовувати антисептики після сексу

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Чи можна використовувати антисептики після сексу
Чи можна використовувати антисептики після сексу / verywellhealth.com

Секс без презерватива значно підвищує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Але і антисептики – не панацея від усіх хвороб.

Акушер-гінеколог Тетяна Румянцева зазначає, що в інструкції до деяких антисептиків, до прикладу, мірамістину та хлоргексидину, зазначено про ефективність щодо бактеріальних і вірусних ІПСШ.

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Попри це, їх невисока ефективність не дозволяє гарантувати захист від цих небезпечних захворювань.

Міжнародні рекомендації по ІПСШ (в тому числі, ВІЛ) констатують, що вагінальні антисептики не можуть використовуватися для профілактики цих захворювань.

Більш того, за деякими даними, антисептики підвищують ймовірність розвитку бактеріального вагінозу, погіршують стан лактобактерій (попри те, що в інструкції зазначено протилежне) і навіть підвищують ймовірність інфікування ВІЛ.

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До адекватних профілактичних заходів щодо ІПСШ відносять:

• малу кількість статевих партнерів протягом життя;
• подружню вірність (або вірність своєму партнеру);
• використання презервативу (ефективність становить 80-100% для різних захворювань);
• вакцинацію (від вірусу папіломи людини).

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс ВІЛ
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