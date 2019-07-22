Чи можна використовувати ліки, в яких закінчився термін придатності

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У таблеток закінчився термін придатності – чи можна вживати їх
Що робити, якщо закінчився

Дата закінчення придатності – це термін, протягом якого виробник гарантує 90% ефективність препарату, і очевидно, що компанії-виробники не дуже мотивовані продовжувати його.

У США було виявлено, що 88% з 122 препаратів (досліджено 3 005 партій) володіли 90% ефективністю через рік після закінчення терміну придатності.

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В іншому дослідженні 2012 року оцінювалися упаковані ліки, термін придатності яких минув 28-40 років тому. Виявлено, що 12 з 14 з'єднань зберегли 90% ефективність, включаючи кодеїн, гідрокодон і ацетамінофен. Аспірин, правда, не пройшов цього випробування.

Ліки зберігають свою ефективність після закінчення терміну придатності
Ліки зберігають свою ефективність після закінчення терміну придатності

Пізніше було виявлено, що ін'єкційний адреналін зберігає свою стерильність протягом 2,5 років після закінчення терміну придатності. Це може говорити про нетоксичність, але не про ефективність препарату.

При дослідженні 40 EpiPen було виявлено, що протягом 50 місяців після закінчення терміну придатності у всіх уколах зберігалося 80% концентрація діючої речовини (і більше). Тому лікарі роблять висновок, що краще мати під рукою прострочений препарат, ніж нічого.

Важлива інформація, але, на жаль, висновки американських учених не можна переносити на українські препарати. Тому ми не рекомендуємо вживати ліки, в яких закінчився термін придатності. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки
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