Чи можна вважати сексуальні фантазії зрадою

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Користь сексуальних фантазій
Користь сексуальних фантазій / Pixabay

Вчені вважають, що сексуальні фантазії про партнера значно покращують стосунки та сексуальне життя з ним. Проте як бути, якщо у фантазіях з'являється не ваш партнер?

Більшість людей фантазують під час сексу, і значна частина з них фантазують про секс з іншими людьми, розповіла сексологиня Ольга Власенко.

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Хтось може вважати це явище зрадою і картати себе, проте всьому виною помилкове твердження: "якщо людина про щось фантазує, то обов'язково хоче втілити це в життя".

У фантазій є величезна кількість плюсів, але насолодитися ними можна тільки якщо ви вмієте "вимикати" совість і керувати своїм інтимним життям.

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Чому сексуальні фантазії корисні?⠀

Вони дозволяють швидше збудитися, отримати більше задоволення і досягнути оргазму, якого часом може не вистачати.

Звісно, є люди, які ладні виправдовувати свою невірність сексуальними фантазіями, які будь-що "потрібно втілити в життя". Проте варто усвідомлювати, що не уява керує людиною, а людина уявою. 

Насправді ж, еротичні фантазії якраз таки й корисні тим, що їх можна використовувати для того, аби не хотілось зраджувати коханій людині в реальному житті.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
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