Чи можна їсти продукти з пліснявою: пояснення Супрун

Пліснява на продуктах, підвіконнях чи стінах оселі — явище не надто естетичне. Багато людей вважають, що пліснява не шкідлива, відтак без сумнівів споживають їжу, на якій помітні сліди "життя" плісняви, та не поспішають знищувати "грибок" у себе вдома.

Уляна Супрун пояснила, чи може бути пліснява небезпечною для здоров'я людей та як запобігти її появі.

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Пліснява – що це? Пліснява — це група мікроскопічних грибів. До якої входять не лише ті, які викликають плями на стінах. Серед цих грибів є багато важливих видів, які використовують у промисловості (зокрема, для отримання антибіотиків) або виготовлення сирів. Мікрогрибкки є учасники біодеградації та ґрунтоутворення.

Як пліснява впливає на здоров'я людини

Вдихання спор плісняви та контакт із нею може викликати подразнення дихальних шляхів та респіраторні симптоми. При тривалому контактуванні з пліснявою у людини підвищуються ризики виникнення алергій. Також пліснява може бути причиною розвитку астми.

Найбільш небезпечною пліснява є для немовлят, дітей, людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом, для людей, які мають алергії, астму, а також проблеми зі шкірою. Внаслідок зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень.

Чи можна їсти варення з пліснявою

Споживати продукти, на яких з'явилася пліснява, не варто. Адже гриби можуть продукувати токсини, що у високих кількостях можуть бути небезпечні.

Якщо ви помітили, що на хлібі або у банці варення з'явилася пліснява — не їжте їх та не намагайтеся позбутися плісняви локально, відрізавши шматок хліба з пліснявою чи забравши ложкою плісняву. Уражена грибом частина зацвілого продукту насправді значно більша, ніж здається.



Прибрати плісняву ложкою не вийде/Фото:Unsplash

Як запобігти появі плісняви

Контролюйте вологість вдома. Її бажано підтримувати у межах 40-60%. При вищих значеннях може зростати ризик розвитку грибків, при нижчій — страждатимуть слизові оболонки носа, очей та шкіра.

Слідкуйте за "гігієною" приміщень і речей вдома

Пліснява може з'являтися у місцях з високою вологістю. Усунення несправностей та за необхідності використання матеріалів із фунгіцидними компонентами (фарб, ґрунтовок) може допомогти усунути цю проблему.

Також у місцях, де підвищена вологість, не варто встановлювати гіпсокартонні матеріали, адже вони малостійкі до вологості, погано просихають та навіть наскрізь можуть проростати пліснявою.

Утеплення холодних стін запобігає утворенню конденсату, що сприяє появі плісняви. Дуже важливою є вентиляція. Не забувайте користуватися витяжкою та регулярно провітрюйте приміщення.

Слідкуйте, щоб у будинку ніде не застоювалась вода, ретельно сушіть речі, перед тим як класти їх до шафи, не забувайте їх відразу діставати із пральної машини та розвішувати.

Вчасно змінюйте фільтри в кондиціонерах і зволожувачах повітря. На них можуть виростати цілі колонії грибів.

Якщо маєте домашні рослини у горщиках, слідкуйте за станом ґрунту. У разі появи неприємного запаху пересадіть рослину в інший горщик, використовуйте дренаж та очищуйте листки від пилу.



Уникайте появі плісняви вдома/Фото:Unsplash

Якщо пліснява все ж з'явилася

Слід ретельно очистити місце її появи. Для цього можна використовувати хлоровмісні мийні засоби, а також обробити місце фунгіцидами.

Під час прибирання плісняви одягайте захисні окуляри, гумові рукавички та маску, яка закриває ніс та рот. Також бажано відкрити вікна, а двері у приміщення залишати закритими, щоби запобігти поширенню спор в інші приміщення.

У випадку якщо пліснява з'являється на шпалерах чи гіпсокартоні, такі матеріали замінюють, а стіну під ними обробляють фунгіцидами. У разі великої кількості плісняви, краще звернутися за консультацією до фахівців.