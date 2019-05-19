Чи можна йодом вилікувати застуду та синці

За межами колишніх країн СНД цілющі властивості йодної сіточки лікарям невідомі. Хоча це не означає, що мазати йодом шкіру в медичних цілях безглуздо. Наприклад, знезаражувальні властивості йоду відомі з середини 19 століття. Його розчини і сьогодні використовують для обробки ран і проведення інших медичних маніпуляцій.

Йод і справді може руйнувати клітини мікробів і при цьому майже ніколи не викликає звикання, як от антибіотики, наприклад. Але безпечними ліки на основі йоду назвати не можна – вони можуть викликати алергію, заборонені при захворюваннях щитоподібної залози , небезпечні для вагітних інемовлят до 6 місяців, а також для жінок, що годують грудьми.

Читайте також: Чим загрожує дефіцит йоду для організму: цікаві факти

Також є обмеження у використанні йодовмісних засобів у онкологічних хворих, людей з важким діабетом, хворих на активний туберкульоз, СНІД та іншими автоімунними захворюваннями.

Чому не варто зловживати йодом

Все тому, що сполуки йоду здатні частково всмоктуватися з поверхні шкіри в кровотік, а також потрапляти в організм дитини через плаценту та грудне молоко. Це може вплинути на роботу щитоподібної залози та інших органів. Існує навіть таке захворювання, як йодизм. Це хронічна інтоксикація йодом, яку можна розпізнати за металічним присмаком у роті, сильним головним болем, подразненням очей та слабкістю.

До місцевих ефектів препаратів із йоду у міжнародної науки теж є питання: за деякими даними, його здатність вбивати клітини поширюється не тільки на бактерії та грибки, але і на клітини шкіри. І через це рани, оброблені йодом, гірше гояться.



Говорячи про йодні сіточки, фактично, ми маємо справу з народною медициною, яка в кращому випадку може спрацювати, як плацебо. У гіршому випадку – нашкодити.

Прихована шкода йодової сітки

Порада використовувати йодну сіточку в якості тесту на йододефіцит, справді дуже популярна. Мовляв, якщо вона швидко зникає, значить, організму гостро не вистачає йоду, і він "всмоктує" його з поверхні шкіри. Але не все так просто. Так, йод здатний всмоктуватися через шкіру. Однак 88% розчину при цьому випаровується. І на швидкість випаровування впливає чимало факторів – температура навколишнього середовища, атмосферний тиск, жирність шкіри.

Окрім того, на шкірі йод перетворюється в солі водовуглекислої кислоти і втрачає помітний жовтий колір – в смуглявих людей помітити ці зміни ще складніше. Таким чином, подібний тест нічого не скаже про дефіцит йоду в організмі. Надійніший спосіб – здати спеціальний аналіз сечі.

Відповідно, наносити йодні сітки на шкіру для профілактики йододефіциту – теж не найбільш вдала ідея. Адже МОЗ рекомендує використовувати з цією метою йодовану сіль та інші харчові добавки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.