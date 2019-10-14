Чи можна захворіти на гайморит, якщо не лікувати нежить

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Як лікувати гайморит
Як лікувати гайморит / kosmosophia.com

В сезон застуди побоювання захворіти на гайморит зростають. Як не допустити гаймориту та як його лікувати, якщо симптоми вже є.

Гострий синусит і гайморит – це одне й теж. Гайморити бувають бактеріальними та вірусними. 

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Частіше люди хворіють на вірусні гайморити.

 
Гайморит – що це?
Гайморит – це запалення гайморової (верхньощелепної) навколоносової пазухи.
Пазуха – це порожнина всередині кісток черепа. Основна функція гайморової пазухи – зігрівати та очищати повітря при вдиху. Основна причина гаймориту – потрапляння у гайморову пазуху неспецифічних мікроорганізмів (стафілококів, стрептококів) і вірусів, які потрапляють у порожнину синуса з носа.

Оскільки, гайморова пазуха – це просто продовження порожнини носа, то в багатьох випадках, навіть при легкому нежитю, вона може набрякати.

Після рентгену лікар зазначить це як "пристінкове потовщення слизової", але це не означає, що у вас гайморит.

Синусит дійсно може виникнути через звичайний нежить, але попередити його неможливо

Відтак, каплі проти нежитю не є панацеєю, довести до гаймориту тим, що ви не лікуєте нежить, неможливо.

Факторами, що провокують гайморит, є ГРВІ та ГРЗ.

Як починається гайморит

Симптоми бактеріального синуситу проявляються в головних болях, закладеному носі, кашлі, який зберігається впродовж 10 та більше днів, а також підвищеній температурі тіла і загальному поганому самопочутті.

Окрім звичних симптомів ГРВІ, гайморит часто супроводжується такими симптомами:

  • біль в обличчі, що віддає в зуби, ніс, іноді в лоб;
  • біль посилюється при натисканні на верхню щелепу;
  • біль в очних ямках;
  • гугнявість голосу;
  • втрата нюху;
  • періодичні гнійні виділення;
  • висока температура;
  • слабкість.

Якщо ігнорувати симптоми, гайморит може стати хронічним. 


Лікування гаймориту повинен призначати лікар

Як лікувати гайморит

Починати лікування можна тільки після звернення до лікаря-отоларинголога. Самолікування може бути марним, а в гіршому випадку завдати шкоди. Особливу проблему становить лікування гаймориту при вагітності.

Вірусний синусит може минути самостійно, а ось бактеріальний потребує лікування антибіотиками.

При цьому, слід дотримуватися чітких вимог:

  • встановити чутливість мікрофлори до ліків;
  • застосовувати максимальну дозу антибіотика строго за встановленим часом, без перерв;
  • після визначення чутливості та при відсутності ефекту від прийнятого препарату протягом 3-4 діб антибіотик змінюють;
  • при тривалому прийманні необхідно додаткове призначення протигрибкових препаратів (для уникнення грибкових ускладнень).

Особливої обережності призначення антибіотиків слід дотримуватися при лікуванні гаймориту в дітей.

Лікування гаймориту вірусного типу:

  • при вираженій температурній та больовій реакції – протизапальні препарати з болезаспокійливим ефектом та жарознижувальними властивостями;
  • полегшення носового дихання в перші 5-7 днів застосуванням судинозвужувальних крапель. Тривале приймання протипоказане через можливість розвитку ускладнень;
  • форми алергічного гаймориту вимагають підбору антигістамінного засобу;
  • при важких формах хвороби лікування доповнюється призначенням кортикостероїдів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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