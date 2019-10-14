Чи можна захворіти на гайморит, якщо не лікувати нежить
В сезон застуди побоювання захворіти на гайморит зростають. Як не допустити гаймориту та як його лікувати, якщо симптоми вже є.
Гострий синусит і гайморит – це одне й теж. Гайморити бувають бактеріальними та вірусними.
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Частіше люди хворіють на вірусні гайморити.
Оскільки, гайморова пазуха – це просто продовження порожнини носа, то в багатьох випадках, навіть при легкому нежитю, вона може набрякати.
Після рентгену лікар зазначить це як "пристінкове потовщення слизової", але це не означає, що у вас гайморит.
Синусит дійсно може виникнути через звичайний нежить, але попередити його неможливо.
Відтак, каплі проти нежитю не є панацеєю, довести до гаймориту тим, що ви не лікуєте нежить, неможливо.
Факторами, що провокують гайморит, є ГРВІ та ГРЗ.
Як починається гайморит
Симптоми бактеріального синуситу проявляються в головних болях, закладеному носі, кашлі, який зберігається впродовж 10 та більше днів, а також підвищеній температурі тіла і загальному поганому самопочутті.
Окрім звичних симптомів ГРВІ, гайморит часто супроводжується такими симптомами:
- біль в обличчі, що віддає в зуби, ніс, іноді в лоб;
- біль посилюється при натисканні на верхню щелепу;
- біль в очних ямках;
- гугнявість голосу;
- втрата нюху;
- періодичні гнійні виділення;
- висока температура;
- слабкість.
Якщо ігнорувати симптоми, гайморит може стати хронічним.
Лікування гаймориту повинен призначати лікар
Як лікувати гайморит
Починати лікування можна тільки після звернення до лікаря-отоларинголога. Самолікування може бути марним, а в гіршому випадку завдати шкоди. Особливу проблему становить лікування гаймориту при вагітності.
Вірусний синусит може минути самостійно, а ось бактеріальний потребує лікування антибіотиками.
При цьому, слід дотримуватися чітких вимог:
- встановити чутливість мікрофлори до ліків;
- застосовувати максимальну дозу антибіотика строго за встановленим часом, без перерв;
- після визначення чутливості та при відсутності ефекту від прийнятого препарату протягом 3-4 діб антибіотик змінюють;
- при тривалому прийманні необхідно додаткове призначення протигрибкових препаратів (для уникнення грибкових ускладнень).
Особливої обережності призначення антибіотиків слід дотримуватися при лікуванні гаймориту в дітей.
Лікування гаймориту вірусного типу:
- при вираженій температурній та больовій реакції – протизапальні препарати з болезаспокійливим ефектом та жарознижувальними властивостями;
- полегшення носового дихання в перші 5-7 днів застосуванням судинозвужувальних крапель. Тривале приймання протипоказане через можливість розвитку ускладнень;
- форми алергічного гаймориту вимагають підбору антигістамінного засобу;
- при важких формах хвороби лікування доповнюється призначенням кортикостероїдів.
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