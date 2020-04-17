Чи можна заразитися коронавірусом через одяг та взуття

Збудник коронавірусної хвороби – SARS-CoV-2 здатний жити на різних поверхнях досить довго. Чи може людина переносити коронавірус на одязі та яких правил дотримуватись, аби уникнути зараження через контакт з одягом.

Вірусологи Кетлін Джордан і Вінсент Сюй, про яких пише Healthline, провели масштабне дослідження шляхів передачі вірусів. Дослідники стверджують: одяг не є основним джерелом зараження.

Читайте також: Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

Вірус може жити на тканинах одягу до 2 днів

У лабораторних умовах вчені визначили, що коронавірус здатний жити на тканині до двох днів, проте потрібно розуміти, що звичному житті умови інші.

Сприятливими факторами для вірусів вважають вологість і тепло, а тканина має сітчасту структуру, відтак, під час прогулянки до чи з супермаркету частина збудника, яка осіла на одязі, засохне і вивітриться.

Важливо! Якщо людина дотримується правил гігієні, самоізоляції і не мала контакту з хворим, можна не турбуватися про зараження через одяг.

Втім, медикам і людям, які контактують з хворими часто, краще застосувати додаткові заходи. Згідно з дослідженнями вчених з Уханю, велика кількість вірусу накопичується на взутті та рукавах одягу. Тому їх необхідно дезінфікувати та змінювати часто.



Найперше слід захищати дихальні шляхи / Фото Unsplash

Що треба знати про взуття і коронавірус

В половині досліджуваних випадків на підошвах взуття медиків був виявлений SARS-CoV-2. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його та помивши руки, можна не турбуватися про зараження.

Але чи можна принести вірус на підошвах і таким чином передати його улюбленцеві?

Випадки інфікування домашніх тварин вже були, але усі вони сталися після контакту з хворим господарем.

Відтак, основним шляхом зараження Covid-19 залишається контакт із носієм.

Тому найефективнішими заходами є соціальне дистанціювання, носіння маски або респіратора, самоізоляція і регулярне миття рук. Сумлінно виконуючи рекомендації фахівців, ви зробите все можливе для профілактики захворювання.



Скільки часу коронавірус живе на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.