Чи можна заразитися коронавірусом через одяг та взуття
Збудник коронавірусної хвороби – SARS-CoV-2 здатний жити на різних поверхнях досить довго. Чи може людина переносити коронавірус на одязі та яких правил дотримуватись, аби уникнути зараження через контакт з одягом.
Вірусологи Кетлін Джордан і Вінсент Сюй, про яких пише Healthline, провели масштабне дослідження шляхів передачі вірусів. Дослідники стверджують: одяг не є основним джерелом зараження.
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Вірус може жити на тканинах одягу до 2 днів
У лабораторних умовах вчені визначили, що коронавірус здатний жити на тканині до двох днів, проте потрібно розуміти, що звичному житті умови інші.
Сприятливими факторами для вірусів вважають вологість і тепло, а тканина має сітчасту структуру, відтак, під час прогулянки до чи з супермаркету частина збудника, яка осіла на одязі, засохне і вивітриться.
Важливо! Якщо людина дотримується правил гігієні, самоізоляції і не мала контакту з хворим, можна не турбуватися про зараження через одяг.
Втім, медикам і людям, які контактують з хворими часто, краще застосувати додаткові заходи. Згідно з дослідженнями вчених з Уханю, велика кількість вірусу накопичується на взутті та рукавах одягу. Тому їх необхідно дезінфікувати та змінювати часто.
Найперше слід захищати дихальні шляхи / Фото Unsplash
Що треба знати про взуття і коронавірус
В половині досліджуваних випадків на підошвах взуття медиків був виявлений SARS-CoV-2. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його та помивши руки, можна не турбуватися про зараження.
Але чи можна принести вірус на підошвах і таким чином передати його улюбленцеві?
Випадки інфікування домашніх тварин вже були, але усі вони сталися після контакту з хворим господарем.
Відтак, основним шляхом зараження Covid-19 залишається контакт із носієм.
Тому найефективнішими заходами є соціальне дистанціювання, носіння маски або респіратора, самоізоляція і регулярне миття рук. Сумлінно виконуючи рекомендації фахівців, ви зробите все можливе для профілактики захворювання.
Скільки часу коронавірус живе на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу
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