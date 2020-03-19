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Чи можна заразитися коронавірусом під час сексу

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Коронавірус передається через поцілунки / unsplash.com

Фахівці з'ясували чи безпечно займатися сексом під час пандемії коронавірусу. Чи передається Covid-19 статевим шляхом та чи безпечно шукати нових партнерів у час пандемії.

Вчені заявляють, що новий коронавірус не передається статевим шляхом, проте вони радять утриматися від пошуку нових статевих партнерів в цей час, пише видання The Guardian.

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Немає ніяких доказів того, що Covid-19 може передаватися через вагінальний або анальний секс. Проте, поцілунки є дуже поширеною практикою під час статевого акту, а вірус може передаватися через слину,
– розповіла професорка Джессіка Маркус.

Джессіка Маркус радить утриматися від пошуку нових партнерів в час пандемії.

Але, якщо ви живете з постійним сексуальним партнером і у вас немає будь-яких симптомів захворювання, то "секс може стати відмінним способом повеселитися під час спільної самоізоляції, підтримувати відносини й зняти стрес".


Поцілунки можливі, якщо ви перебуваєте на спільній самоізоляції/Фото:Unsplash

Усім, хто перебуває на відстані зі своїм партнером, але на карантині радять "інші форми вираження почуттів".

Це можуть бути смс, відеодзвінки, еротична література і мастурбація. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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